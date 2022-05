OL Mercato : Nouveau coup de pression pour le maintien de Bosz

Publié par Ange A. le 22 mai 2022 à 07:52

OL Mercato : Claudio Caçapa s’est projeté sur l’été de Lyon en affichant un souhait fort concernant l’avenir de Peter Bosz.

OL Mercato : Claudio Caçapa en remet une couche pour Peter Bosz

L’Olympique Lyonnais a terminé sa saison sur un court succès contre Clermont. L’ OL s’est imposé deux buts à un sur la pelouse du promu. Moussa Dembélé et Houssem Aouar ont permis aux Gones de signer leur dernier succès de la saison. Un exercice qui reste grandement décevant pour Lyon, 8e de Ligue 1 et non qualifié pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Au sortir de cet exercice, l’avenir de Peter Bosz sera sans doute remis en question. Adjoint du technicien néerlandais, Claudio Caçapa pousse pour son maintien sur le banc. « J’espère que Bosz va rester, il est capable de faire des choses vu qu’il connait les joueurs et le championnat », a souligné le technicien brésilien après la victoire.

D’énormes changements attendus à Lyon cet été

S’il pousse pour le maintien de Peter Bosz, Claudio Caçapa estime néanmoins que de nombreux changements doivent être opérés après cette triste saison. « Je suis satisfait des trois points, il fallait l’emporter même si on pouvait faire mieux. On a pas mal de choses à changer. On va le garder en interne pour l’instant. Pas que les joueurs. En espérant que tout le club puisse changer pas mal de choses et remettre le club où il doit être », a indiqué l’entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais.

Des mouvements sont notamment attendus durant le prochain mercato estival. Nombre de départs sont annoncés du côté de l’ OL cet été. Des éléments comme Lucas Paqueta, Léo Dubois, Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou encore le flop Jérôme Boateng pourraient quitter le club. En fin de contrat, Jason Denayer va quitter le club en tant que joueur libre sauf énorme revirement.