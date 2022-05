OM Mercato : La grosse confidence de Saliba après Strasbourg

Publié par Ange A. le 22 mai 2022 à 10:53

OM Mercato : William Saliba a encore évoqué son avenir après la qualification de l’Olympique de Marseille samedi au Vélodrome.

OM Mercato : William Saliba aux anges à Marseille

L’Olympique de Marseille a signé un carton pour assurer sa place en Ligue des champions la saison prochaine. L’OM a disposé du RC Strasbourg (4-0) samedi au Vélodrome lors de la 38e journée de Ligue 1. Suspendu pour cette rencontre, William Saliba a assisté au récital de ses coéquipiers depuis les travées de l’Orange Vélodrome. Le défenseur central n’a pas caché son bonheur après la performance des siens. « En tribune, à partir de 3-0, on a regardé le match de Lens sur mon téléphone. Sur le dernier coup franc, on a tous sauté ! J’ai crié en premier ! C’était magnifique, comme notre saison », a confié le néo-international tricolore avant d’évoquer un possible transfert à Marseille.

Un possible retour au Vélodrome pour Saliba cet été ?

Le défenseur prêté par Arsenal cette saison reste ouvert à un transfert. Il avait souvent reconnu qu’une qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions pourrait influencer son choix. Cet objectif atteint, il attend désormais les discussions entre l’Olympique de Marseille et Arsenal. « On verra pendant ces deux mois de mercato. Si je reviens, ce sera avec grand plaisir », a-t-il déclaré. Avec l’OM, il a notamment franchi un palier dans sa carrière. Outre le temps du jeu dont il dispose, il est devenu un international tricolore.

S’il semble se réjouir de ces progrès, Mikel Arteta ne miserait pas toujours sur l’ancien Stéphanois pour la saison à venir. Le coach des Gunners compte toujours s’appuyer sur sa charnière Ben White – Gabriel Magalhaes. Depuis son transfert à Arsenal en 2019, Saliba n’a pas disputé le moindre match avec l’équipe première des Gunners. Encore sous contrat jusqu’en 2024, il ne dispose donc pas de réelles garanties sportives en cas de retour à Arsenal.