OM Mercato : Flash, le choix final de William Saliba est tombé

Publié par Timothée Jean le 20 mai 2022 à 18:26

OM Mercato : Après plusieurs semaines de spéculations sur son avenir, William Saliba a enfin tranché, pour le plus grand bonheur des supporters.

OM Mercato : William Saliba veut rester à Marseille

Il fait partie des belles réussites du côté de l’Olympique de Marseille. Arrivé en début de saison en provenance d’Arsenal, William Saliba a explosé sous les couleurs phocéennes, au point d'être devenu le leader défensif de l’ OM. Sauf que le néo-international tricolore n’est pas certain de rester à Marseille cet été.

Sachant que son prêt à l' OM ne comporte aucune option d’achat, William Saliba est censé retourner chez les Gunners à l’issue de la saison en cours. Le jeune défenseur central semblait d’ailleurs indécis dans ses dernières déclarations concernant son avenir, comme s’il souhaitait laisser toutes les portes ouvertes pour la suite de sa carrière. Mais après plusieurs semaines de réflexion, le dénouement tant attendu est enfin arrivé. Comme l’indique RMC Sport, William Saliba aurait finalement informé la direction marseillaise de son désir ardant de poursuivre à Marseille. Il aurait confirmé sa décision lors d’une récente rencontre avec les dirigeants olympiens.

Marseille entamera les négociations avec Arsenal

Ainsi, si la bataille semblait presque perdue d’avance pour l’Olympique de Marseille, la donne a donc changé ces derniers jours. L’ OM a encore une chance de conserver William Saliba pour la saison à venir. Le média sportif explique que le président Pablo Longoria et ses équipes ont déjà pris les choses en main et auraient fait du dossier Saliba une priorité estivale. Les dirigeants marseillais comptent ainsi intensifier les négociations avec leurs homologues londoniens en vue de régler ce dossier le plus rapidement possible.

Sauf que le prix de l’ancien Stéphanois, estimé à environ 30 millions d'euros, reste un obstacle majeur dans ce dossier. La direction de l’ OM souhaiterait de ce fait bénéficier d’un nouveau prêt du défenseur de 21 ans. Une opération moins difficile pour l’Olympique de Marseille. Lié à Arsenal jusqu’en juin 2024, William Saliba espère de fait que l’Olympique de Marseille réussira à trouver un accord avec les Gunners en vue de poursuivre sa progression sous les ordres de Jorge Sampaoli.