Toulouse FC Mercato : Un défenseur algérien visé par le Téfécé !

23 mai 2022

Toulouse FC Mercato : Fraîchement promu en Ligue 1, le Téfécé mise sur un international algérien pour bien figurer dans l'élite la saison prochaine.

Toulouse FC Mercato : Ahmed Touba proche d'une signature

Tout juste promu en Ligue 1, le Toulouse FC pourrait s'offrir un très joli coup sur le marché des transferts. Alors que le club haut-garonnais a glané son troisième titre de champion de France de Ligue 2, il pourrait attirer un international algérien ayant beaucoup joué en Belgique et aux Pays-Bas : Ahmed Touba. Formé au FC Bruges, le défenseur de 24 ans s'est déjà illustré en Jupiler Pro League (Belgique) et en Eredivisie (Pays-Bas). C'est surtout dans son dernier club, le RKC Waalwijk, qu'Ahmed Touba s'est affirmé avec 28 matches disputés sur 34 possible dans la première division néerlandaise.

Selon les informations des médias locaux dont le média en ligne Les Violets, Ahmed Touba serait une cible recherchée par les dirigeants toulousains. D'autant que le TFC ne sait pas avec quel effectif il jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Le promu pourrait perdre des éléments précieux comme Rasmus Nicolaisen, Mikkel Desler ou encore Anthony Rouault qui sont tous montés en puissance dans l'exercice 2021-2022 de Ligue 2.

Benfica et Leverkusen visent aussi Touba

Preuve de son talent, le jeune international algérien (3 sélections, 1 but) intéresse également d'autres clubs selon Les Violets. Et pas des moindres : le Benfica Lisbonne, le Betis Séville et Leverkusen garderaient un œil sur Ahmed Touba. Toutes ces équipes ont déjà disputé une coupe d'Europe cette saison, puisque Benfica a participé à la Ligue des Champions, tandis que le Betis et Leverkusen ont joué la Ligue Europa.

Selon le site Transfermarkt, Ahmed Touba est estimé à un million d'euros. Une somme qui pourrait s'avérer comme une très bonne nouvelle pour les clubs qui le convoitent, compte tenu de la qualité et du potentiel du joueur. Ahmed Touba est un jeune espoir de l'Algérie et pourrait devenir un cadre de la sélection d'ici les prochaines années.