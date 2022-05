OM Mercato : La Lazio prépare un deal inattendu à Marseille

Publié par Timothée Jean le 23 mai 2022 à 18:45

OM Mercato : En quête de renforts cet été, la Lazio Rome compte de proposer un deal à Marseille pour s’offrir les services d’un attaquant.

OM Mercato : Luis Henrique, un deal en préparation avec la Lazio

Recruté contre un chèque de 8 millions d'euros en septembre 2020, Luis Henrique (20 ans) ne parvient toujours pas à justifier le montant déboursé pour sa venue à l’Olympique Marseille. Depuis son arrivée, il peine à s’adapter dans la cité phocéenne et ne rentre pas vraiment dans les plans de son entraîneur Jorge Sampaoli. La preuve, Luis Henrique n'a été titularisé qu’à sept reprises en Ligue 1 cette saison. Ce manque de jeu renforce l’idée de son futur départ.

En grande difficulté sous les ordres de Jorge Sampaoli, le jeune attaquant brésilien pourrait alors chercher plus de temps de jeu et de l'expérience loin du Vélodrome. D’ailleurs, ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Selon les informations de TuttoMercatoWeb, la Lazio Rome s’intéresse de très près au profil de Luis Henrique. L’entraîneur romain, Maurizio Sarri, serait un grand admirateur du jeune buteur phocéen et voudrait l’avoir sous ses ordres la saison prochaine.

L’ OM ne ferme pas forcément la porte à son départ

Le média italien précise que la Lazio Rome s’est récemment renseignée sur la disponibilité de Luis Henrique et serait prête à formuler une offre pour son transfert. Reste à savoir s’il s’agira d’un prêt avec option ou d’un transfert sec. En tout cas, de son côté, la direction de l’ OM ne devrait pas mettre trop d’obstacles pour son départ. Elle pourrait donc toucher un joli chèque sur un probable départ du jeune ailier droit brésilien.

Auteur de prestations décevantes les rares fois où il a été titulaire cette saison, Luis Henrique ne s'éternisera pas à Marseille et se rapproche de la porte de sortie. Et en cas de départ, l’ OM devra le remplacer par un joueur plus performant à ce poste. Plusieurs pistes offensives sont déjà explorées en interne.