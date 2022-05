OL Mercato : SM Caen, gros coup de froid sur la piste Lepenant

Publié par ALEXIS le 23 mai 2022 à 13:15

OL Mercato : Alors que Johann Lepenant semble d’accord avec l’Olympique Lyonnais, le SM Caen évoque d’autres pistes pour sa pépite.

OL Mercato : Aucun accord entre Lyon et le SM Caen, selon Pickeu

Séduit par le talent et le profil de Johann Lepenant, l’ OL s’est lancé aux trousses du jeune milieu défensif du SM Caen. D’après RMC Sport, le club rhodanien et le joueur ont déjà un accord contractuel, en attendant l’ouverture officielle du mercato estival, le 10 juin prochain. Interrogé sur le dossier du très prometteur joueur, Olivier Pickeu a jeté un gros coup de froid sur la piste menant vers l’Olympique Lyonnais. Selon ce dernier, Lyon est une destination probable, mais rien n’est arrêté avec le club rhodanien.

« L’ OL est-il une piste probable ? Je pense plutôt à d’autres clubs. Aujourd’hui, ce n’est pas ficelé avec Lyon », a répondu le président du club normand, sur Radio Phénix. « Il faut prendre en compte le souhait du joueur, la négociation salariale et la négociation liée au transfert sec. Plein de points qui ne sont pas encore résolus. Aujourd’hui, je ne suis pas aligné avec les différentes propositions », a clarifié le dirigeant du Stade Malherbe de Caen.

6 à 8 M€ pour céder Johann Lepenant ?

D’après les confidences d'Olivier Pickeu, il est toujours possible que Johann Lepenant soit cédé à un club autre que les Gones. « Je ne pense qu’à trouver un gros club pour lui, dimensionné Ligue des Champions, pour que ce club puisse nous le prêter encore une année de plus », a-t-il annoncé. La semaine dernière, Inside Gones a fait savoir que le club de Ligue 2 se montre gourmand, en exigeant une indemnité de transfert « entre 6 et 8 millions d'euros » pour sa pépite de 19 ans, très courtisée en ce moment. Outre l' OL, le Stade Rennais et le LOSC en Ligue 1 puis l'Atlético Madrid et Arsenal ont des vues sur Johann Lepenant.