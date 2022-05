OM Mercato : Longoria défie le SRFC et l’OL pour un grand attaquant

Publié par Timothée Jean le 23 mai 2022 à 20:45

OM Mercato : En quête de renfort offensif, Pablo Longoria pourrait porter un très gros coup au Stade Rennais ainsi qu’à l’OL pour un grand attaquant.

OM Mercato : Pablo Longoria négocie pour Lacazette

L'été risque d’être très animé du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, le club phocéen souhaite se renforcer au maximum cet été, à commencer par son attaque. En manque de confiance et prêté par Naples, Arkadiusz Milik n’est pas certain de rester à Marseille, tandis que Bamba Dieng pourrait être vendu cet été. Pour l’ OM, il sera donc important d’étoffer ce secteur afin d’anticiper ces éventuels départs. Plusieurs pistes offensives sont déjà explorées par les dirigeants marseillais. Si les noms de Mohamed-Ali Cho ou encore Giovanni Simeone sont évoqués, la direction de l’ OM aurait aussi un autre joueur dans le viseur. Et c'est un attaquant déjà bien connu en France, puisqu'il s'agit d’Alexandre Lacazette.

L’international tricolore arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain avec Arsenal et sera libre de signer où il le veut dès cet été. Une aubaine pour l’ OM qui pourrait s’offrir un grand attaquant sans débourser d’indemnité de transfert. Le Quotidien du Sport révèle en effet que le président de l’ OM, Pablo Longoria, a pris le dossier en main et aurait déjà noué le contact avec Alexandre Lacazette pour lui proposer de rejoindre Marseille cet été. Selon la source, la direction marseillaise aurait proposé au joueur de 30 ans un contrat de cinq ans et une belle prime à la signature. Les négociations entre les deux parties seraient même en très bonne voie. Longtemps en pole position pour récupérer son ancien joueur, l’OL se trouve par conséquent menacé dans ce dossier. Tout comme le Stade Rennais qui rêverait aussi du numéro 9 des Gunners.

L’ OM proche de doubler l’ OL et Rennes pour Alexandre Lacazette

Rivaux en championnat, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se mesurent ainsi sur un nouveau dossier mercato, celui d’Alexander Lacazette. La source explique que les dirigeants de l’ OM tentent de doubler les Gones pour l’attaquant français avec de sérieux arguments. Contrairement à Lyon, l’Olympique Marseille s’est qualifié pour la prochaine Ligue des champions, une compétition qu’Alexander Lacazette souhaite disputer. Cet argument devrait donc peser au moment du choix final du joueur concernant sa future destination.

Longtemps annoncé vers un retour à Lyon, Alexandre Lacazette pourrait finalement rejoindre les rivaux de son ancien club. Si ce choix venait à se confirmer, l’attaquant se mettrait à dos les supporters rhodaniens. Mais rien n’est acté dans ce dossier. Alexandre Lacazette reste toujours attaché à son ancien club, l'Olympique Lyonnais, et entretient toujours le doute sur son avenir.