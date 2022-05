RC Lens Mercato : Première signature de taille au Racing Club

Publié par ALEXIS le 23 mai 2022 à 20:15

RC Lens Mercato : Septième au classement final de la Ligue 1, le RC Lens a récompensé son entraineur, en prolongeant son contrat, ce lundi.

RC Lens Mercato : Franck Haise prolongé jusqu'à 2025

Le RC Lens est passé à côté d’une qualification pour la coupe d’Europe à l’issue de la saison 2021-2022, mais les résultats satisfaisants de l’entraineur Franck Haise lui ont valu une prolongation de contrat ce lundi 23 mai. Le RCL lui a offert un nouveau bail de deux saisons supplémentaires, alors son contrat initial était valide jusqu’en juin 2023. Du coup, le technicien de 51 ans est maintenant lié au Sang et Or jusqu’à fin juin 2025, soit encore pour les trois prochaines années.

Nommé entraineur principal du Racing Club en février 2020, Franck Haise se réjouit pour la confiance que la direction du club Artois lui témoigne. « Cette prolongation va au-delà d’une signature, c’est la poursuite d’une aventure sportive et humaine dans laquelle je m’épanouis. Je remercie les dirigeants du Racing pour leur confiance totale et constante », a-t-il déclaré, tout en remerciant aussi l’ensemble de son staff, ses joueurs, les supporters lensois ».

La direction du RCL justifie la prolongation de son coach

Les dirigeants du RC Lens ont également réagi à leur nouvelle signature avec Franck Haise. « Au moment de bâtir l’avenir, la priorité est toujours de nous appuyer sur des fondations stables, solides, de manière à pérenniser cette identité artésienne à laquelle nous sommes tant attachés. C’est dans cet esprit que nous avons le plaisir d’inscrire notre relation avec Franck Haise sur le plus long terme. Au-delà des qualités de tacticien et de technicien, Franck est un manager fédérateur, humain et respecté. C’est surtout un homme et un coach dont les valeurs épousent celles du Racing et du bassin minier, celles d’un football authentique et populaire, celles d’un groupe qui ne lâche rien et va de l’avant », a justifié Arnaud Pouille, Directeur général du Racing Club de Lens.

Quant à Florent Ghisolfi, Coordinateur sportif du RCL, il a déclaré : « Franck est un pilier de notre projet sportif. Il réalise au quotidien un travail d’immense qualité avec l’ensemble du staff professionnel. Son implication dans le projet du club est totale. Nous croyons dans la stabilité. C’est pourquoi nous démarrons ensemble ce cycle de trois ans qui doit encore permettre au Racing Club de Lens d’avancer. Pour toutes ces raisons, nous sommes très fiers et heureux de cette prolongation de contrat ».