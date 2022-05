Mercato Stade Rennais FC : bonne nouvelle pour le SRFC

Publié par Gary SLM le 24 mai 2022 à 09:28

Mercato Stade Rennais FC : Le SRFC vient de recevoir une bonne nouvelle sur l'avenir de Bruno Genesio. Le club a malgré tout une attente à combler.

Mercato Stade Rennais FC : Bruno Genesio reste !

Artisan de la brillante saison du Stade Rennais FC en Ligue 1, Bruno Genesio vient d'annoncer une bonne nouvelle. Sa présence au club la saison prochaine est assurée. Le technicien du SRFC est sous contrat jusqu'en 2023. Il affirme vouloir respecter ses engagements, ce qui est une bonne nouvelle pour le club.

Dans une interview au quotidien L'Équipe, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais a confirmé sa présence au club. " J'ai un an de contrat, donc je prépare la saison, quoiqu'il arrive je serai là la saison prochaine. " Cette déclaration va soulager les supporters du SRFC qui craignaient un changement de coach. L'ancien Lyonnais vit bien son expérience en Bretagne où il s'y sent bien. " Je suis bien ici, car j'ai la chance de travailler dans un contexte favorable, avec des gens qui me font confiance ", indique-t-il.

Mercato SRFC : Quelles conditions pour prolonger Genesio ?

Le Stade Rennais et ses supporters aimeraient prolonger le contrat de l'entraîneur. Ce dernier ne s'y oppose pas, mais pose quelques préalables. L'entraîneur Rennais confie au sujet de la prolongation de son contrat : " J'ai besoin d'avoir des réponses à des questions qui me paraissent très importantes. " Le coach des Rouge et Noir a expliqué qu’un "engagement", pour lui, "ce n'est pas simplement signer un contrat. C'est maintenant qu'on va entamer toutes ces discussions."

En réalité, Bruno Genesio attend du mouvement lors du mercato estival. Il estime que la première chose à faire au SRFC est de " conserver une ossature de cette équipe qui a bien fonctionné ". Le coach sait que certains joueurs comme Benjamin Bourigeaud sont sur le départ. Même s'il souhaite des discussions entre la direction rennaise et ces derniers, il s'oppose à l'idée de retenir un joueur contre sa volonté.

La principale préoccupation de l'entraîneur qui a qualifié le Stade Rennais en Ligue Europa est simple. Il souhaite que de nouveaux joueurs plus expérimentés renforcent son équipe au mercato. Pour Bruno Genesio, il faut ramener dans l'effectif rennais "encore un peu d'expérience". L'auteur de la 4e place de Ligue 1, place synonyme de qualification à l'Europa League conférence, juge son effectif "assez jeune en termes d'expérience". Pour créer un équilibre parfait, le SRFC devra recruter cet été des joueurs d'expérience. La direction de l'équipe classée après le PSG, l'OM et l'AS Monaco devra régler ces points importants. Cela permettrait de débuter dans une bonne atmosphère la saison prochaine.

Mercato Stade Rennais FC : Quels joueurs pour rassurer le coach ?

Pour la saison prochaine, François Pinault, propriétaire du Stade Rennais, devra de nouveau mettre la main à la poche. Le plus riche des dirigeants de clubs en Europe va nécessairement injecter de l'argent dans ce mercato. Le directeur sportif Florian Maurice est d'ailleurs en attente du budget mercato pour faire ses emplettes.

Sur la liste des priorités, le Stade Rennais devra recruter un attaquant. Serhou Guirassy, auteur d'un magnifique but lors du dernier match LOSC-Stade Rennais n'a pas été toujours rassurant cette saison. Avec le possible départ de Benjamin Bourigeaud, le SRFC doit anticiper avec le transfert d'un milieu de terrain offensif. L'Équipe l'annonce sur les tablettes de l'AS Roma pour ce mercato estival.

Le gardien Alfred Gomis n'ayant pas satisfait les attentes des supporters tout au long de la saison, pourrait lui sortir de l'effectif. Trois gardiens de but sont ciblés par le Stade Rennais pour le remplacer. Benjamin Lecomte (AS Moanco), Steve Mandanda (OM) et Walter Benitez (OGC Nice) sont sur les tablettes du club breton.

Les difficultés de Rennes pour Lecomte et Mandanda

Même si le projet du club évoluant au Roazhon Park est intéressant, convaincre ces différents gardiens n'est pas une mince affaire. Benjamin Lecomte a un gros salaire estimé à 250 000 euros par mois. En ce qui concerne Steve Mandanda, il est très attaché à l'Olympique de Marseille. Encore cette saison, il a déjoué les pronostics en s'imposant comme un gardien titulaire.

Le portier olympien ne partira que si ses dirigeants lui indiquent la porte de sortie puisqu'il a un contrat jusqu'en 2024. Walter Benitez de l'OGC Nice est en revanche une meilleure option. Il est en fin de contrat au Gym et pourrait donc quitter le club sans indemnité de transfert.

Avec son salaire estimé à 1,2 million d'euros par saison, il peut aussi trouver rapidement un accord avec la direction du club dirigé par Nicolas Holveck. Walter Benitez a une belle côte de 12 millions d'euros sur le marché des transferts, ce qui en fait une belle cible. Son potentiel de progression pourrait convenir aux dirigeants bretons en quête d'une solution durable.

Rennes va jouer sur plusieurs tableaux la saison prochaine. Cela recommande un effectif conséquent qui reste la priorité de son entraîneur Bruno Genesio. S'il assure d'office qu'il va rester à son poste, l'entraîneur espère que la direction répondra à son besoin de nouveaux joueurs.