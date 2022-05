ASSE Mercato : Offensive de l'OGC Nice pour un attaquant des Verts

Publié par ALEXIS le 25 mai 2022 à 18:30

ASSE Mercato : Concentré sur la fin de saison de Saint-Etienne, Bouanga est l’une de priorités de l'OGC Nice. Le Gym serait passé à l’offensive.

ASSE Mercato : Bouanga proche d'un transfert à l'OGC Nice

Auteur de 9 buts et 6 passes décisives avec l’ ASSE cette saison en Ligue 1, Denis Bouanga n’a pas été aussi décisif qu’il aurait pu, vu ses qualités techniques. Néanmoins, il fait partie des quelques joueurs qui ont surnagé dans le collectif de l’AS Saint-Étienne cette saison.

Après l’ OM, qui a tenté de recruter le polyvalent attaquant l’été dernier, c’est maintenant l’OGC Nice qui est intéressé par ses services. Christophe Galtier voudrait ce dernier dans son équipe la saison prochaine en vue de la Ligue Europa Conférence. Le Gym aurait poussé ses pions pour le N°20 de l’ ASSE, à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival. D’après les informations du 10 Sport, « les discussions se poursuivent dans le bon sens » vers un transfert.

ASSE Mercato : Sainté contraint de céder Bouanga

Sollicité par l’Olympique de Marseille, l’été dernier, Denis Bouanga aurait pu quitter le stade Geoffroy-Guichard pour le Vélodrome si l’AS Saint-Étienne avait trouvé son compte dans la proposition des Marseillais. Les bruits du marché des transferts avaient évoqué un montant de 20 M€ exigé par les Stéphanois.

Finalement, l’OM n’avait plus donné suite à son intérêt pour l’ailier gauche de 27 ans. Cet été, la donne a changé, car Denis Bouanga n’a plus qu’un an de contrat. Dès janvier 2023, il sera donc libre de signer avec le club de son choix. Ainsi, l’ ASSE est contrainte de le vendre cet été, même à moindre coût, pour éviter de le voir partir librement, sans indemnité de transfert. Outre l'OGC Nice, le LOSC pourrait aider les Verts dans ce sens, car le Gabonais intéresse aussi les Dogues, en quête de renforts offensifs après leur saison ratée.