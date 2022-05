OM Mercato : Coup de théâtre renversant dans le dossier Seko Fofana !

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2022 à 05:36

OM Mercato : Longtemps intéressé par ses services, Marseille aurait finalement jeté l’éponge pour Seko Fofana pour une raison bien précise.

OM Mercato : Seko Fofana trop cher pour Marseille

Seko Fofana brille sous les couleurs du RC Lens. Le milieu de terrain ivoirien est l'homme à tout faire au sein de cette brillante équipe des Sang et Or, dont il est le capitaine. Auteur de prestations convaincantes en Ligue 1 cette saison, le moment serait peut-être venu pour lui de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. D’autant plus que plusieurs clubs s’activent en coulisse pour sa signature. Le FC Séville, AC Milan, Tottenham, Newcastle, le PSG, Lyon ou encore l’Olympique de Marseille aimeraient bien le recruter cet été.

Mais l’ OM aurait fini par rendre les armes dans cette bataille. Sur son compte Twitter, Fabrice Hawkins explique en effet que les dirigeants marseillais ont bien étudié la faisabilité de l’opération Seko Fofana. Ces derniers étaient très intéressés par le profil combatif de l'Ivoirien. Mais la réalité économique de l’ OM aurait finalement refroidi les dirigeants phocéens dans ce dossier. Ainsi, selon la source, la direction marseillaise estimerait la venue de Seko Fofana « très complexe » sur le plan financier.

OM Mercato : Seko Fofana a reçu plusieurs offres de transfert

Les dirigeants de RC Lens exigeraient en effet pas moins de 20 millions d'euros pour un éventuel transfert de Seko Fofana. Montant que l’Olympique de Marseille ne peut se permettre de dépenser actuellement, en raison de ses difficultés financières. Dans ces conditions, il est donc très peu probable de voir l’infatigable milieu de terrain du RCL rebondir à Marseille cet été.

Fabrice Hawkins assurera alors que la piste menant à Seko Fofana est bel et bien abandonnée par l’ OM. En revanche, le joueur de 28 ans risque de prendre une autre destination. Toujours selon le confrère, l’ancien joueur d’Udinese aurait déjà reçu plusieurs offres de clubs étrangers pour son transfert. Reste à savoir quel prétendant répondra favorablement aux exigences financières du RCL.