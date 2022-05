Mercato OM : Un gros revirement dans le dossier William Saliba !

Publié par Gary SLM le 26 mai 2022 à 13:47

Le mercato OM prend une tout autre tournure avec ce changement pour le transfert de William Saliba, principal dossier de Pablo Longoria.

Mercato OM : Arsenal, ça promet pour William Saliba

William Saliba est arrivé à l’OM sans grande certitude sur son avenir à Arsenal. Le club londonien avait acheté le joueur à l’ASSE sans jamais l’utiliser. Sa carrière a dans un premier temps été sauvée par son prêt à l’OGC Nice avant d’être propulsée à un plus haut niveau par l’Olympique de Marseille. Et comme le manager des Gunners Mikel Arteta ne semblait toujours pas séduit par le joueur, Pablo Longoria et la direction marseillaise se sont mis à espérer son transfert définitif à la fin de cette saison.

Sous les couleurs du club phocéen, le défenseur central de 21 ans a joué 51 matchs toutes compétitions confondues. C’est en taille patron qu’il a résisté aux différents adversaires de l’OM durant la saison qui vient de s’écouler. Obtenir son transfert définitif devait se négocier au niveau de son salaire ainsi que de son indemnité de transfert. Une autre donnée nouvelle vient de s’ajouter au dossier, compliquant davantage son traitement par le président olympien.

Transfert OM : Pablo Longoria peut-il convaincre Arsenal pour Saliba ?

Pablo Longoria aura du mal à convaincre Arsenal de lui vendre William Saliba. Le bras droit de Frank McCourt s’était un peu vite lancé en affirmant à RMC Sport sur ce dossier : « Il faut voir s'il y a la possibilité de trouver un accord entre les deux clubs. Il y a la volonté du joueur (William Saliba, ndlr), la volonté du club… mais il faut surtout respecter Arsenal. Il faut tomber d'accord s'il y a des possibilités de pouvoir avancer.»

La nouvelle donne qui s’ajoute au dossier est qu’Arsenal FC veut son joueur et est prêt à lutter contre l’OM pour le récupérer. Le journaliste Fabrizio Romano annonce que les Gunners veulent garder leur défenseur central et sont pour ce faire disposés à lui offrir plus d’assurance sur son inclusion dans leurs plans de jeu pour la saison prochaine.

Pour preuve, Arsenal souhaiterait même prolonger son contrat qui devrait prendre fin le 30 juin 2024. Mikel Arteta et le directeur sportif Edu considèrent désormais William Saliba comme un membre de l'équipe de la saison prochaine. Des discussions pour un nouveau contrat avec le patron de la défense marseillaise cette saison sont annoncées pour les prochains jours.

Comment va réagir Jorge Sampaoli à un départ de Saliba ?

L'entraîneur Jorge Sampaoli tient au défenseur français qu'il n'a cessé de mettre en avant durant la saison qui vient de se terminer. Même si l'OM est aux trousses d' Isaak Touré du Havres, l'ancien Stéphanois est la fondation sur laquelle voulait construire l'Argentin. Les dirigeants devront tout faire pour convaincre le français de rester à l'OM après ce mercato estival.

Avec la participation de l'Olympique de Marseille à la prochaine Uefa Ligue des champions, il faudra du beau monde dans le groupe de Sampaoli. Boubacar Kamara ayant déjà filé à Aston Villa, la tache devient encore plus difficile pour le président marseillais qui va devoir interroger son génie pour combler son coach.