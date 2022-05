OL Mercato : Une grosse signature se prépare en attaque à Lyon !

Publié par JEAN-LUC D le 26 mai 2022 à 22:29

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais pourrait enregistrer un gros départ cet été au niveau de son secteur offensif. La tendance se précise bien dans ce sens.

OL Mercato : Un attaquant de Lyon affole le marché

Auteur de 21 buts en Ligue 1 cette saison, Moussa Dembélé a été l’une des grosses satisfactions de la saison du côté de l’Olympique Lyonnais. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 25 ans n’a pas encore reçu de proposition de prolongation et pourrait donc faire ses valises cet été. Et d’après les informations divulguées ce jeudi par le portail Foot Mercato, plusieurs cadors anglais comme Manchester United, Arsenal ou encore Tottenham seraient surveillent la situation de l’ancien buteur du Celtic Glasgow depuis des mois.

Toujours selon la même source, d’autres clubs de Premier League, ainsi que des écuries italiennes et le FC Séville seraient également sur les traces pour le recruter en cas de départ lors du prochain mercato estival. De quoi donner envie à Moussa Dembélé de quitter l’OL pour retourner à l’étranger ?

OL Mercato : Moussa Dembélé vers un départ cet été ?

Débarqué en août 2018 en provenance de l’Écosse contre un chèque de 22 millions d’euros, Moussa Dembélé arrive au terme de son engagement avec l’OL le 30 juin 2023. En cas de non-prolongation, l’avant-centre formé au Paris Saint-Germain pourrait donc être un capable au départ du côté de Lyon cet été. Mais Dembélé ne semble pas particulièrement être pressé de quitter le Rhône, lui qui s’est récemment projeté dans le futur avec les Gones.

« Si je peux continuer à tenir ce rôle de leader à Lyon ? Je le ferai. Ce n'est pas forcément moi qui décide, mais je pense que j'ai les capacités, et surtout l'envie de le faire », a déclaré le natif de Pontoise en conférence de presse. Reste maintenant à savoir ce que va décider Jean-Michel Aulas et les dirigeants lyonnais pour leur buteur français.