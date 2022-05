RC Lens Mercato : Arsenal sur un gros coup chez les Sang et or

Publié par Ange A. le 27 mai 2022 à 08:15

RC Lens Mercato : Le Racing Club de Lens pourrait voir un crack rejoindre l’Angleterre. Arsenal s’intéresserait à Cheick Doucouré.

Septième de Ligue 1, le Racing Club est de nouveau passé à côté d’une qualification européenne cette saison. Après ce nouvel échec, plusieurs Sang et or pourraient quitter le navire cet été. Le capitaine Seko Fofana est notamment le joueur du RC Lens le plus courtisé. Comme lui, Jonathan Clauss affole aussi le marché des transferts. Outre ces deux cadres, le jeune Cheick Doucouré pourrait également quitter le club artésien. Le milieu de 22 ans aurait tapé l’œil des Gunners d’Arsenal. Selon les informations du Mirror, le club londonien souhaite boucler le transfert de Doucouré. L’international aux 8 capes aurait d’ailleurs déjà tranché sur la question de son avenir, à deux ans de l’expiration de son contrat avec le RCL.

Des indices sur l’avenir de Doucouré

Sur son compte Instagram, le jeune international malien avait posté un cliché en compagnie de ses coéquipiers accompagné de la légende « The last dance ». Sur Twitter, le compte Les Aigles du Mali avait révélé la raison pour laquelle le milieu du RC Lens n’a pas été convoqué pour le prochain rassemblement de la sélection nationale. « Cheick Doucouré est en instance de transfert c’est la raison de son absence des matchs contre le Congo et le Soudan du Sud. Le Malien devrait probablement quitter le RC Lens dans les jours ou semaines à venir », expliquait cette source.

Cheick Doucouré est l’un des éléments essentiels de Franck Haise. Il a pris part à 37 matchs cette saison, dont 36 comme titulaire. Il comptabilise un but et quatre passes décisives avec le Racing Club de Lens sur la dernière campagne. Il évolue au RCL depuis 2018. Sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros sur Transfermarkt.