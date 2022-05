OM Mercato : Longoria se fixe deux grandes priorités pour cet été

Publié par Timothée Jean le 27 mai 2022 à 11:45

OM Mercato : L’Olympique de Marseille sera très actif cet été. Le président Pablo Longoria a déjà identifié ses priorités pour cet été.

OM Mercato : Pablo Longoria accélère pour William Saliba

Qualifié pour les phases de poule de la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a atteint son grand objectif de la saison, même si le contenu dans le jeu a souvent été critiqué et que Jorge Sampaoli n’a pas forcément fait l’unanimité dans la cité phocéenne. Néanmoins, force est de constater que l’ OM gagne et est déterminé à rivaliser avec les grosses écuries européennes.

Le président du club phocéen, Pablo Longoria, entend donc profiter du mercato estival pour renforcer son effectif dans l’optique d’être plus compétitif sur la scène européenne. Malgré la menace d’interdiction de recrutement qui plane sur le club, le dirigeant marseillais travaille déjà en coulisses pour attirer de nouveaux renforts cet été. Et dans son édition du jour, La Provence en dit un peu plus sur le mercato à venir des Marseillais, qui ont deux missions prioritaires.

La première est de conserver William Saliba, qui a réalisé une saison tonitruante sous les couleurs de l’ OM. Pablo Longoria l’a récemment avoué, il fera tout son possible pour tenter de conserver le jeune défenseur central. Mais cette opération s’annonce très compliquée, car le prêt de William Saliba n’est frappé d’aucune option d’achat et Arsenal n’est pas vendeur. Les Gunners souhaitent récupérer leur jeune joueur et tenteraient même de prolonger son contrat expirant en juin 2024. Ce qui complique davantage la tâche au président olympien.

OM Mercato : Longoria veut attirer Mohamed-Ali Cho

La seconde priorité de l’ OM pour le mercato à venir sera sans doute d’attirer un nouvel attaquant. Et toujours selon les informations de La Provence, le choix de la direction marseillais se porterait sur Mohamed-Ali Cho, la sensation d’Angers SCO. Des négociations entre les différentes parties auraient déjà débuté. Mais jusqu’ici, aucun accord n’a encore été conclu pour son transfert à Marseille, ce qui laisse une chance aux autres courtisans et le Betis Séville l’a bien compris.

Selon la presse espagnole, le club andalou a mis les bouchées doubles et serait proche de doubler l’ OM pour le crack angevin. Un accord pourrait être conclu dans les jours à avenir. Ainsi, la direction de l’Olympique de Marseille, désireuse de réaliser un mercato ambitieux cet été, semble mal embarquée concernant ses deux priorités.