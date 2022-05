FC Nantes Mercato : Kombouaré va perdre un nouvel attaquant !

Publié par Thomas G. le 27 mai 2022 à 12:24

FC Nantes Mercato : Déjà orphelins de Randal Kolo Muani, les Canaris devraient perdre un deuxième attaquant lors du mercato estival.

FC Nantes Mercato : Un deuxième départ en attaque se précise

Très tôt dans la saison, les Canaris avaient appris le départ de l’attaquant espoir, Randal Kolo Muani. Le natif de Bondy n’a pas souhaité prolongé l'aventure avec le FC Nantes et s’est engagé avec l‘Eintracht Francfort. Déjà très affaiblis par ce départ, les Nantais vont voir partir un deuxième attaquant d'ici les prochaines semaines.

En effet, l’attaquant de 20 ans Willem Geubbels va quitter la Loire-Atlantique cet été. L’ancien joueur de l’OL ne sera pas conservé par le FCN. Prêté avec option d’achat par l’AS Monaco, l’attaquant n’a pas convaincu les dirigeants nantais de lever son option d’achat de 6 millions d’euros. Un échec pour l’ancien grand talent du football français qui espérait relancer sa jeune carrière à Nantes. Willem Geubbels n’a pas réussi à gagner la confiance d’Antoine Kombouaré cette saison et a souvent été cantonné au banc des remplaçants. Selon Fabrizio Romano, son avenir ne s'écrira pas en Principauté et l'attaquant français devrait rebondir en Angleterre.

FC Nantes Mercato : Le plus dur commence pour le FCN

Après la très bonne saison des Canaris, plusieurs hommes forts d’Antoine Kombouaré sont convoités sur le marché des transferts. C’est le cas notamment d’Alban Lafont et de Ludovic Blas. Les deux espoirs français sont des symboles de la bonne saison nantaise. Alban Lafont a été promu capitaine, tandis que Ludovic Blas a guidé les Nantais vers un 4e sacre en Coupe de France.

Pour éviter un "nouvel épisode" Randal Kolo Muani, le FC Nantes veut prolonger ses cadres cet été. Ainsi, Pedro Chirivella et Nicolas Pallois ont prolongé, et en parallèle, les discussions continuent avec Ludovic Blas et Alban Lafont. Qualifiés en Ligue Europa, les Nantais veulent également se renforcer lors du prochain mercato pour bien figurer dans la compétition. Dans cette optique, le FC Nantes s’est récemment positionné sur le milieu de terrain du MHSC, Florent Mollet.