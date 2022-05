PSG Mercato : Accord avec Paris SG, le clan Dembélé passe aux aveux

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2022 à 17:15

PSG Mercato : En fin de contrat avec le Barça, Ousmane Dembélé aurait un accord avec le Paris SG. Ce vendredi, son agent a fait le point sur sa situation.

PSG Mercato : L’agent d’Ousmane Dembélé fait le grand déballage

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé a connu son dénouement avec une prolongation au Paris Saint-Germain, l’avenir d’Ousmane Dembélé continue d’alimenter les rumeurs autour du FC Barcelone. Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain offensif de 25 ans n’a toujours pas fixé son avenir. Si le club espagnol espère encore le convaincre de rester dans le groupe de Xavi, l’international français négocie également avec d’autres cadors européens comme le PSG, le Bayern Munich, Chelsea, Manchester United et bien d’autres.

Jeudi, le journal Le Parisien a annoncé que Dembélé pourrait finalement être snobé par le futur directeur sportif parisien, Luis Campos. Au milieu de toutes ces rumeurs, l’agent du natif de Vernon a fait une sortie fracassante ce vendredi pour faire toute la lumière sur la situation de son protégé, alors même qu’il a fait l’objet de vives critiques de la part du Barça ces derniers jours. À en croire Moussa Sissoko, rien n’est encore tranché pour Ousmane Dembélé.

« L’avenir de Dembélé est toujours ouvert et nous n’entrerons pas dans des spéculations constantes. Nous sommes et avons toujours été respectueux avec tous les clubs et continuerons de la même manière que le processus se poursuit. Lorsque le moment adéquat de la décision sera venu, Ousmane jugera quelle est la meilleure option pour son futur », a indiqué le représentant du champion du monde 2018 dans un communiqué transmis à plusieurs médias espagnols et français. En attendant d’y voir plus clair dans ce dossier, le Paris SG n’aurait pas abdiqué pour l’ancien ailier du Stade Rennais.

PSG Mercato : Le Paris SG toujours dans la course pour Dembélé ?

Contrairement à ce qu’affirmait Le Parisien hier, le journaliste Santi Aouna assure ce vendredi que le Paris Saint-Germain serait bel et bien positionné pour récupérer gratuitement Ousmane Dembélé cet été. Le journaliste de Foot Mercato confirme par ailleurs que des négociations auraient eu lieu la semaine dernière entre l’agent du joueur et Nasser Al-Khelaïfi.

Avec le départ d’Angel Di Maria, le président du PSG voudrait absolument mettre la main sur Dembélé afin d’en faire le successeur du gaucher argentin de 34 ans. Toujours selon la même source, « l'accord financier avec Paris est là », mais le numéro 11 du FC Barcelone « attend d'autres détails, comme par exemple le nom du futur coach. Une fois tous ces éléments en sa possession, l'ancien Rennais, qui priorise le projet sportif en cas de départ, tranchera. »

Santi Aouna ajoute également que « l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, a négocié directement avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Ils ne sont pas inquiets de l'arrivée de Luis Campos au PSG. » Affaire à suivre donc...