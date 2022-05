PSG Mercato : Navas veut rester, la réponse du Paris SG est tombée

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2022 à 23:27

PSG Mercato : Après le dernier match de Ligue 1, Keylor Navas a ouvertement manifesté le souhait de rester au Paris SG. La réponse du club n’a pas tardé.

PSG Mercato : Keylor Navas ne bougera pas du Paris SG

Après une saison particulière de rude concurrence avec Gianluigi Donnarumma dans les perches du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, annoncé avec insistance sur le départ cet été, a ouvertement assuré au micro de Prime Vidéo qu’il souhaitait poursuivre son aventure dans la capitale. « Est-ce que je serai là l’an prochain ? Oui oui, j’ai deux ans de plus de contrat (jusqu'en 2024). C'est super important pour nous. Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer », avait confié l’international costaricain ainsi samedi dernier après la large victoire du PSG face au FC Metz (5-0), à l’occasion de la 38e et dernière journée du championnat.

Ce vendredi, le quotidien Le Parisien révèle que le Paris SG n’a pas prévu de se débarrasser de Keylor Navas cet été. Très apprécié en interne, l’ancien gardien de but du Real Madrid est réclamé par le vestiaire qui veut qu’il reste et le club compte sur lui pour la saison prochaine. Toutefois, s’il reste, Navas devrait se contenter d’être la doublure de Donnarumma, qui devrait être installé dans les perches comme le numéro 1.

« Reste à savoir si Navas acceptera de devenir officiellement sa doublure alors qu’il reste hyper performant et ferait le bonheur de beaucoup de clubs », indique le quotidien francilien qui explique également que Navas, pour l’instant, ne dispose d’aucune offre équivalente à celle du PSG, tant financièrement qu’en termes d’excitation sportive. Mais ce n’est pas tout.

PSG Mercato : Sergio Ramos reste aussi au Paris SG

En effet, Le Parisien indique également que le Paris Saint-Germain ne compte pas non plus se séparer de Sergio Ramos cet été. Malgré une première saison compliquée en raison de pépins physiques, l’ancien défenseur central du Real Madrid a convaincu le vestiaire qu’il peut apporter quelque chose au groupe. Le club de la capitale compte fortement sur Ramos, qui sera l’un des hommes forts de la défense à trois aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Alors que Nasser Al-Khelaïfi va bientôt annoncer des changements, le Paris SG a décidé de continuer avec ses vétérans de 35 ans.