OM-Strasbourg : La compo de Sampaoli avec un choix fort en attaque

Publié par Timothée Jean le 20 mai 2022 à 12:26

L’ OM affronte samedi le RC Strasbourg pour un match décisif pour la Ligue des Champions. Découvrez le onze de Sampaoli pour ce choc.

OM : Contre Strasbourg, la victoire obligatoire

Longtemps solide dauphin du PSG, l’Olympique de Marseille semblait bien parti pour se qualifier directement pour les phases de poule de la prochaine Ligue des Champions. Seulement, l’ OM a chuté au mauvais moment. Battu à Rennes (2-0) lors du choc de la 36e journée de Ligue 1, le club phocéen a vu l'AS Monaco lui passer devant. Désormais troisième au classement, l' OM n’est plus certain de se qualifier directement pour la plus prestigieuse des coupes européennes.

Toutefois, les Olympiens peuvent encore récupérer la deuxième place du championnat. Pour cela, Marseille devra espérer une contre-performance de son adversaire direct, l’ASM, face au RC Lens. Jorge Sampaoli et les siens devront également s’imposer impérativement face au RC Strasbourg pour conserver leur place sur le podium. Cette rencontre, prévue ce samedi soir au stade Vélodrome, sera donc décisive dans la course à la Coupe aux Grandes Oreilles. Bien conscience de l’enjeu du match, l'entraîneur argentin devrait par conséquent sortir la grosse artillerie face au RCSA et il pourra compter sur un renfort de taille en attaque.

Arkadiusz Milik de retour dans le onze de Sampaoli

Laissé sur le banc de touche lors de la défaite face au Stade Rennais, le week-end dernier, Arkadiusz Milik devrait retrouver sa place de titulaire contre le RC Strasbourg. Comme Jorge Sampaoli l’indiquait lors de sa dernière conférence de presse, l’avant-centre polonais n’était pas rentré en jeu face aux Rennais en raison de quelques soucis physiques. Il a été laissé au repos et semble parfaitement opérationnel. L'attaquant prêté par Naples sera de ce fait très attendu samedi face au RCSA.

Outre Milik, Amine Harit devrait également réintégrer le onze de départ marseillais. Le milieu offensif marocain semble remis de sa blessure au pied. L’Équipe assure qu’il sera titularisé ce samedi soir à la place de Dimitri Payet, toujours indisponible pour la fin de saison. Le milieu de terrain phocéen devrait être composé de Mattéo Guendouzi, Pape Gueye et Gerson. Tandis que Boubacar Kamara devrait redescendre en défense pour épauler Duje Caleta-Car dans l’axe. Le minot marseillais a régulièrement occupé ce poste au cours de la saison et remplacera William Saliba, suspendu. Dans les buts, Jorge Sampaoli devrait à nouveau aligner Steve Mandanda.

Le onze probable de l’OM selon L’Équipe

Gardien : S. Mandanda (cap.)

Défenseurs : V. Rongier, B. Kamara, D. Caleta-Car, L. Peres

Milieux de terrain : M. Guendouzi, P. Gueye, Gerson

Attaquants : C. Ünder, A. Milik, A. Harit