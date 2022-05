PSG Mercato : Une grosse confirmation tombe pour Zidane

Publié par Ange A. le 28 mai 2022 à 09:05

PSG Mercato : Présent sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a livré de nouveaux indices sur une signature de Zidane.

PSG Mercato : Garétier confirme la tendance pour Zidane

Après sa saison décevante, Mauricio Pochettino ne compte pas rendre le tablier. Interrogé par la Cadena COPE, le coach du Paris Saint-Germain a de nouveau scellé son avenir. Le technicien argentin se voit au moins aller au bout de son contrat qui expire en 2023. « J’ai déjà dit 100% ici. Aujourd’hui je vous dis 100%. J’ai encore un an sur mon contrat. Les défis sont là et n’importe quel entraîneur serait motivé. Bien sûr que je veux continuer. À 100%. Le PSG est un club qui a de l’ambition. La grosse déception, c’est la Ligue des champions à cause de l’envie des supporters », a expliqué le tacticien argentin.

Alors que Pochettino croit dur comme fer à son avenir parisien, les hautes instances du club prépareraient sa succession. Une tendance encore confirmée par Geoffroy Garétier. Le consultant de Canal Plus assure que les dirigeants franciliens négocient toujours pour faire de Zinedine Zidane le successeur de Pochettino au PSG. L’ancien coach du Real Madrid est actuellement dans la capitale. Une présence qui suffit à alimenter davantage les rumeurs sur son arrivée sur le banc des Rouge et bleu. Certains estiment même qu’une annonce pourrait tomber d’ici dimanche.

Des négociations toujours en cours avec Zidane

Le consultant précise néanmoins que rien ne sera bouclé ce weekend comme l’annoncent certaines sources. « On va dire que ça bruisse de rumeurs pour l’instant. J’ai même lu que l’officialisation du contrat de Zidane au PSG serait pour ce week-end, je pense que c’est un peu prématuré. En revanche, les sources qui me rancardent sur ce dossier me disent que c’est toujours en cours, en négociations. Alors, peut-être que ces sources se trompent, mais on parle d’un accord assez proche. L’Emir du Qatar est à Paris, tout le monde est à Paris, c’est sans doute un hasard », a assuré Geoffroy Garétier. Lequel estime que « c’est un dossier qui court toujours ».