PSG Mercato : Zidane débarque à Paris, officialisation imminente ?

PSG Mercato : Alors que l’émir du Qatar ne veut que lui pour remplacer Pochettino au Paris SG, Zinedine Zidane vient de débarquer dans la capitale française.

PSG Mercato : Le public de Roland-Garros pousse Zidane au Paris SG

Après avoir bouclé le renouvellement de Kylian Mbappé, la direction du Paris Saint-Germain travaille en ce moment sur la nomination d’un nouvel entraîneur pour licencier Mauricio Pochettino. D’après le journaliste Fabrice Hawkins, l’émir du Qatar séjourne actuellement à Paris et « veut absolument voir Zinedine Zidane sur le banc du PSG la saison prochaine. Aucun autre entraîneur ne l’intéresse. Pas d’accord à ce jour. » Et comme par hasard, l’ancien coach du Real Madrid vient d’arriver dans la capitale ce vendredi.

Selon Europe 1, le Marseillais de 49 ans a été aperçu dans les rues de Paris en compagnie de son épouse, dans les travées de Roland-Garros et plus particulièrement sur le court Suzanne Lenglen pour assister à la rencontre opposant Rafael Nadal à Botic Van De Zandschulp. Zizou devrait aussi faire le déplacement au Stade de France pour assister à la finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, samedi soir. Mais selon certaines sources bien introduites au sein de la direction parisienne, le champion du monde 1998 devrait également mettre à profit cette présence à Paris pour rencontrer l’émir du Qatar en vue de sa nomination sur le banc des Rouge et Bleu.

En attendant, c’est le public de Roland-Garros qui a pris les choses en mains concernant l’avenir du Ballon d’Or 1998. En effet, plusieurs spectateurs n'ont pas hésité à clamer leur amour pour Zidane et lui demandant notamment de signer au PSG, en lui lançant de « Signe à Paris, Zizou. » Un voeu qui pourrait bien se réaliser.

PSG Mercato : La signature de Zinedine Zidane annoncée dimanche ?

Plutôt bien renseigné sur le Paris Saint-Germain et proche du cercle royal du Qatar, le journaliste qatari Mohammed Al Kaabi assure que la nomination de Zinedine Zidane en qualité d’entraîneur du club de la capitale ne serait plus qu’une question de jours. Il précise que cette bonne nouvelle pourrait même intervenir dès dimanche, au lendemain de la finale de la Ligue des Champions, à Paris. Si Mauricio Pochettino a émis le voeu de poursuivre sa mission jusqu’au terme de son contrat en juin 2023, le Paris SG serait sur le point de nommer son successeur.

Affaire à suivre…