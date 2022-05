RC Lens Mercato : Flash, accord trouvé entre Seko Fofana et l’OM

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2022 à 16:54

RC Lens Mercato : Seko Fofana pourrait finalement rester en Ligue 1 la saison prochaine. Le milieu du RC Lens aurait trouvé un accord avec l’OM.

RC Lens Mercato : Seko Fofana en route pour l’OM

Qualifiée directement pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille serait sur le point de frapper un gros coup en Ligue 1. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la saison en Ligue 1, Seko Fofana aurait trouvé un accord de principe avec Pablo Longoria en vue d’un transfert cet été. À la recherche d’un milieu de terrain défensif pour remplacer Boubacar Kamara, parti à Aston Villa, l’OM serait ainsi sur le point de s’attacher les services de l’international ivoirien de 27 ans.

Le vice-champion de France va désormais s’activer pour trouver un terrain d’entente avec les Sang et Or pour un transfert de leur capitaine. Les négociations seraient en cours entre les deux clubs, mais l’Olympique Lyonnais et des clubs étrangers veulent torpiller le dossier.

OM Mercato : Le dossier Seko Fofana trop compliqué pour Marseille ?

Si Pablo Longoria fait de Seko Fofana l’une des priorités de cet été, l’Olympique de Marseille pourrait avoir du mal à finaliser l’opération. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le président marseillais se montre lucide et juge le dossier particulièrement « compliqué » pour une question financière. Malgré sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM ne disposerait pas de moyens suffisants pour rivaliser avec l’Olympique Lyonnais et les autres prétendants de Fofana, notamment de grosses pointures de Premier League.

« Selon nos informations, ces derniers jours, l’OL a relancé activement le dossier Fofana. L’état-major lyonnais réfléchit à la meilleure approche pour tenter de faire mouche aussi rapidement qu’efficacement, conscient que la concurrence sera rude. Si aucune proposition officielle n’a encore été transmise, l’OL se tient prêt et espère être proche des demandes lensoises. Mais difficile de connaître le « juste prix » de ce dossier qui fait saliver bien au-delà des frontières françaises… », révèle le portail Le 10 Sport.

Affaire à suivre donc…