AJ Auxerre Mercato : Après la montée, une bonne nouvelle arrive à l'AJA

Publié par Dylan le 30 mai 2022 à 15:46

AJ Auxerre Mercato : Après avoir officialisé son retour en Ligue 1, l'AJ Auxerre est en passe de prolonger l'un des artisans de la montée.

AJ Auxerre Mercato : Jean-Marc Furlan, prolongation imminente

Cette saison, l'AJ Auxerre a réussi le pari de faire son retour dans l'élite du football français, dix ans après l'avoir quitté. Avec un spécialiste des montées en Ligue 1 : Jean-Marc Furlan. L'entraîneur icaunais a connu hier sa cinquième montée avec un club de Ligue 2, ce qui le fait entrer dans l'histoire comme étant le premier technicien à réaliser cette performance depuis l'instauration de la poule unique (1993/1994). Et ce lundi, le directeur général de l'AJA, Baptiste Malherbe, a apporté une bonne nouvelle sur l'avenir du technicien de 64 ans.

S'exprimant au micro de France Bleu Auxerre, il a plutôt rassuré les supporters du club bourguignon. « C'était le deal avec Jean-Marc (Furlan) toute la saison. Les joueurs ont pris beaucoup de plaisir avec Jean-Marc et chapeau car le mérite lui en revient en grande partie. Faire remonter ce club en Ligue 1, c’était sa mission en 3 ans. Bravo Jean-Marc et bravo à son staff aussi. On devrait construire avec lui. À la fin du match, il me disait « il faut qu’on se voie demain pour refaire les plannings. » Des propos qui indiqueraient que Jean-Marc Furlan se projette déjà sur la saison prochaine avec le dernier promu en Ligue 1.

AJ Auxerre Mercato : Les Girondins de Bordeaux restent à l'affût

Pourtant, l'ancien coach emblématique de l'ESTAC Troyes avait laissé planer le doute dimanche, à l'issue du barrage retour remporté aux tirs aux buts face à l'ASSE (1-1, 5-4 T.A.B). « On verra, il faut que je discute avec monsieur Zhou. Il était là ce soir, je suis normalement en fin de contrat. Il faut que je discute, c'est tout (rires). Ça me botte d'aller en Ligue 1, mais il y a des obstacles importants : les quatre descentes, la Coupe du Monde en novembre/décembre. » avait déclaré le coach icaunais au micro de Prime Video.

En attendant la décision de Jean-Marc Furlan, un club reste toujours à l'affût sur sa situation : les Girondins de Bordeaux. Fraîchement relégué en Ligue 2, le club devrait se séparer de David Guion, qui a failli à sa mission maintien. Le champion de France 2009 pourrait intéresser l'actuel coach de l'AJA qui est un spécialiste de la montée en Ligue 1. Reste à savoir si Jean-Marc Furlan sera plus tenté par une première expérience en Ligue 1 avec l'AJ Auxerre, ou par le projet de reconstruction des Girondins qui restent malgré tout un club historique du football français.