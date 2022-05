ASSE : Relégation et vente, Romeyer et Caïazzo interpellés

Publié par ALEXIS le 30 mai 2022 à 12:00

Suite à la relégation de l’ ASSE en Ligue 2, Gaël Perdriau a mis une grosse pression sur les propriétaires du club, dans un message sur les réseaux sociaux.

ASSE : Gaël Perdriau dénonce « des choix de gestion complexes »

Menacée de relégation en Ligue 2 presque toute la saison dernière, l’ ASSE n’a pas réussi à se maintenir en Ligue 1. Appelé en renfort, à la mi-décembre 2021 à la place de Claude Puel, pour sauver l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz n’y est pas parvenu. L’équipe stéphanoise quitte ainsi l’élite après 18 saisons consécutives, au profit de l’AJ Auxerre, vainqueur de la double confrontation des barrages, aux tirs au but. À l’image des supporters et des habitants de Saint-Étienne, le maire de la ville est triste, frustré et en colère. Il pointe du doigt directement la haute direction du club ligérien.

Gaël Perdriau a, en effet, critiqué la gestion de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux présidents de l’ ASSE. Il évoque une « faillite collective, des choix sportifs hasardeux, des choix de gestion complexes à comprendre et qui ont conduit à la mise en vente du club et une politique totalement dépourvue d'une vision claire ».

Le maire veut aider à la reconstruction de l'AS Saint-Étienne

Alors que le dossier de la vente de l’AS Saint-Étienne alimente l’actualité du club ces derniers jours, avec une offre du milliardaire américain David Blitzer, l’élu stéphanois se dit disposer à aider au changement à la tête des Verts, afin de redonner un nouveau souffle au club si cher aux Stéphanois. « Le Peuple Vert, ainsi que tous les Stéphanois, doivent savoir que la Saint-Étienne et sa Métropole restent attentives, vigilantes pour apporter leur soutien à notre équipe, dans les limites des moyens reconnus par la loi, afin de créer les conditions favorables au rebond sportif, de gestion et actionnarial, dont le club a si besoin depuis de nombreuses saisons », a souligné Gaël Perdriau.

Gaël Perdriau demande une position claire de Romeyer et Caïazzo

Mais bien avant, ce dernier a demandé à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo de donner leur position claire sur l'avenir de l' ASSE. « Cette clarification, que je demande personnellement depuis plus d'un an, est désormais d'autant plus indispensable qu'elle apparaît comme une condition incontournable avant d'évoquer l'avenir du club. […] En effet, il faut tirer tous les enseignements et toutes les conséquences de ce lourd échec sportif, afin que le club puisse enfin repartir sur de nouvelles bases solides, avec un véritable projet sportif viable et sérieux, qui puisse enfin donner des perspectives sur le long terme », a déclaré le maire de Saint-Étienne.