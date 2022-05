Barça Mercato : Chelsea fonce sur un dossier XXL en attaque !

Publié par Dylan le 30 mai 2022 à 16:00

Barça Mercato : Auteur d'une saison plutôt décevante, Thomas Tuchel et Chelsea auraient songé à une piste alléchante pour alimenter l'attaque.

Barça Mercato : Tuchel veut attirer Ousmane Dembélé

Une nouvelle fois étincelant avec le Barça cette saison, Ousmane Dembélé ne cesse d'attiser les convoitises. L'ailier français de 25 ans va sans doute être l'une des principales attractions du mercato estival, lui qui arrive en fin de contrat avec le Barça et qui est courtisé par les plus grands clubs européens (Bayern Munich, Liverpool, PSG...). D'ailleurs, la liste vient de s'élargir puisque le quotidien anglais The Daily Mail révèle qu'un grand club anglais serait lui aussi attentif à la situation de l'ancien Rennais, et ce n'est autre que Chelsea !

Les Blues n'ont pas été flamboyants cette année sur presque tous les plans, y compris l'attaque. Chelsea a certes terminé troisième meilleure attaque de Premier League avec 76 buts marqués, mais le club dirigé par Thomas Tuchel a fini loin des deux premiers, Manchester City et Liverpool (99 et 94 réalisations). Un bilan qui a évidemment joué dans la course au titre, perdue depuis longtemps par les Blues au profit des Cityzens. Cette saison, les attaquants des Blues ne se sont pas vraiment montrés à la hauteur des attentes placées en eux. Timo Werner est sans doute le joueur le plus concerné, avec seulement 4 buts et une passe décisive en 21 matches de Premier League. L'apport d'un joueur comme Ousmane Dembélé, qui a donné 13 passes décisives en 21 matches de Liga, pourrait donc être bénéfique à l'attaque du champion d'Europe 2021.

Barça Mercato : Chelsea se montre « confiant » dans le dossier Dembélé

Alors que le Barça et Ousmane Dembélé n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur une offre de prolongation, Chelsea se montrerait confiant selon The Daily Mail. L'arrivée d'Ousmane Dembélé serait une énorme nouvelle pour les Blues, qui n'ont pas vraiment eu d'homme providentiel en attaque cette saison. Ni Kai Havertz (14 buts toutes compétitions confondues), ni Romelu Lukaku (12 buts), ni Timo Werner (9 buts) n'ont semblé porter l'attaque des Blues à bout de bras cette saison.

Si le PSG a déjà formulé une offre pour l'attaquant français, Chelsea analyserait de fond en comble la situation et espère obtenir le joueur libre de tout contrat. Le futur directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos, ne serait pas un admirateur de Dembélé, donc Thomas Tuchel aurait toutes ses chances d'attirer le joueur dans ses filets. Du côté des autres prétendants, Liverpool aurait également un espoir de recruter l'ancien joueur du Stade Rennais, puisque celui-ci ne serait pas contre le fait de porter le maillot des Reds durant sa carrière. Reste à savoir ce que va décider Ousmane Dembélé, qui a donc une nouvelle destination possible avec Chelsea.