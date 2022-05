Barça Mercato : Robert Lewandowski lâche une bombe au Bayern !

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2022 à 18:00

Barça Mercato : Robert Lewandowski souhaite quitter le Bayern Munich cet été. Annoncé au Barça, le buteur polonais a fait une annonce fracassante ce lundi.

Barça Mercato : Robert Lewandowski met la pression sur le Bayern

Débarqué librement en juillet 2014 en provenance du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski ne compte pas terminer sa carrière au Bayern Munich. À bientôt 34 ans, le joueur ne souhaite pas aller au terme de son contrat et sollicite un départ cet été. Placé dans le viseur de plusieurs grosses pointures européennes, notamment le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Chelsea et la Juventus, le natif de Varsovie a profité de sa présence en sélection pour lancer un nouveau message aux dirigeants du club allemand.

« Je ne veux plus parler de ma situation en club après ça. Ce qui est sûr, c'est que mon histoire au Bayern Munich est terminée. Par rapport à ce qu'il s'est passé ces dernières semaines, je ne vois aucune possibilité de continuer ma carrière dans ce club et un transfert cet été est la meilleure solution pour tout le monde », a lancé Robert Lewandowski en conférence de presse avant de lancer un appel à sa direction. « Le Bayern est un club sérieux donc j'espère qu'ils ne vont pas me bloquer juste parce qu'ils peuvent le faire », a ajouté Lewandowski. Depuis plusieurs semaines, les médias placent le Barça en tête de liste dans la course à sa signature.

Barça Mercato : Lewandowski ouvre grand les bras à l’Espagne

Après avoir déjà mis la pression au Bayern Munich il y a quelques jours en marge du GP de Monaco, Robert Lewandowski a remis le couvert de manière encore plus pressante. À en croire Sky Sports, le FC Barcelone a formulé une offre de 32 + 5 millions d’euros au Bayern Munich pour la signature du meilleur buteur de la Bundesliga.

Pour le moment, le champion d’Allemagne n'a pas encore répondu à la proposition catalane, mais les déclarations du principal concerné pourraient accélérer les choses. Concernant sa prochaine destination, le coéquipier de Kingsley Coman assure que « l’Espagne est cool. Nous avons une maison en Espagne à Majorque, donc je pense que ce sentiment pour l’Espagne est là et je pense que c'est un endroit vraiment cool pour y passer plus que des vacances ».