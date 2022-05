OL Mercato : Aulas annonce du lourd à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 11 mai 2022 à 08:15

L’ OL est en passe de faire une saison blanche et ses supporters sont en colères. Aulas tente de les calmer en annonçant un mercato mieux inspiré.

OL : Rendre aux supporters leur amour pour le club

Suite à sa défaite contre le FC Metz (la lanterne rouge d’alors), l’ OL est 8e de Ligue 1 et ne va très probablement pas se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Les supporters sont en colères pour cela et réclament le départ de l’entraineur Peter Bosz. Pour calmer le public du Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas a leur a adressé un long message, ce mardi 10 mai. Il a demandé aux joueurs de bien finir la saison. L’Olympique Lyonnais accueille le FC Nantes, le samedi 14 mai lors de la 37e et avant dernière journée du championnat (21h). Pour ce match, le président du club rhodanien espère une victoire de son équipe, pour faire oublier la saison complètement ratée. « C’est désormais à nous de vous rendre cet amour au centuple. C’est à nous et nos joueurs de trouver ce sursaut d’orgueil pour finir cette saison à la maison avec une meilleure image », a communiqué le dirigeant de l’OL.

Aulas annonce un Olympique Lyonnais plus fort et compétitif

Après les Canaris, les Gones boucleront la saison par un déplacement à Clermont le 21 mai. Mais, quel que soit le classement final du club à l’issue de la dernière journée, Jean-Michel Aulas songe déjà à un nouveau départ la saison prochaine. Il l'a annoncé dans un message empreint d’espoir. « Nous avons trébuché [...] mais nous avons désormais une opportunité de reconstruire un Olympique Lyonnais plus fort, plus compétitif, qui pourra faire des enseignements de cette saison l’une de ses forces pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Lyon vise un mercato éclairé pour cet été

Pour finir, Jean-Michel Aulas annoncé la couleur sur le prochain mercato estival. Il compte renforcer les Gones, mais en regardant bien le profil des joueurs espérés en renfort. « Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront », a-t-il indiqué, tout en mettant un point d'honneur à l'Académie lyonnaise : « nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir ». Rappelosn que Lyon a fait des erreurs de casting dans son recrutement, cette saison, avec Damien Da Silva, Xherdan Shaqiri ou enocre Jérôme Boateng.