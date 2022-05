OM Mercato : Une piste surprenante au FCGB pour remplacer Milik

Publié par Timothée Jean le 31 mai 2022 à 11:29

OM Mercato : Pas certain de conserver Arkadiusz Milik cet été, le club phocéen travaille déjà sur une piste surprenante pour le remplacer.

OM Mercato : Le successeur de Milik déniché aux Girondins de Bordeaux ?

Prêté par Naples, Arkadiusz Milik s’est rapidement imposé au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille avec 20 buts inscrits en 37 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison. Mais l’avant-centre polonais n’est pas certain de poursuivre son expérience à l’ OM. Et pour cause, sa relation tendue avec Jorge Sampaoli jette un sérieux coup de froid sur son avenir à Marseille. D’autant plus que la direction du club n’est toujours pas parvenue à lever son option d’achat fixée à 12 millions d’euros. Cette situation d’incertitude pourrait donc profiter à plusieurs clubs en quête de renforts offensifs.

Le FC Nantes se serait récemment invité dans la bataille pour la signature d’Arkadiusz Milik. La presse italienne révélait également que le joueur de 28 ans aurait déjà reçu plusieurs offres de transfert de la part de ses courtisans en provenance d'Italie et d'Espagne. Tant d’arguments qui renforcent un peu plus l’idée d’un départ de Milik dans les jours à venir. Et la direction marseillaise ne reste pas les bras croisés. Conscient du probable départ de son grand attaquant, l’ OM travaille désormais sur sa succession. Si les noms de Mohamed-Ali Cho (Angers SCO) ou encore Alexandre Lacazette (Arsenal) sont évoqués ces derniers temps pour le remplacer, c’est finalement du côté des Girondins de Bordeaux que l’ OM pourrait boucler une belle opération.

OM Mercato : Sékou Mara, prochaine recrue de Marseille ?

Malgré la descente en Ligue 1 du FCGB, Sékou Mara a su tirer son épingle du jeu. Auteur de 5 buts lors des 7 derniers matches de son équipe, le jeune attaquant de 19 ans aura été l'une des rares éclaircie des Girondins cette saison. Et ses performances ne sont pas passées inaperçues. Selon les informations de Foot Mercato, l’ OM s’intéresse de très près au jeune joueur, convoqué actuellement en Équipe de France U20 pour disputer le Tournoi Maurice Revello. Des émissaires de l’Olympique de Marseille l’auraient supervisé à plusieurs reprises et envisageraient de le recruter dès cet été.

Mais comme très souvent, l’ OM devra faire face à une rude concurrence sur ce dossier. L’OL, le Stade de Reims, le RC Lens, le Montpellier HSC, Fribourg et le Werder Brême seraient également sur les traces de Sékou Mara. Cette forte concurrente risque de faire grimper son prix estimé à 10 millions d’euros, ce qui complique un peu plus la tâche aux Marseillais.