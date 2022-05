ASSE Mercato : Le Montpellier HSC piste un cadre de Saint-Etienne !

Publié par Thomas G. le 31 mai 2022 à 13:03

ASSE Mercato : Officiellement relégué en Ligue 2, Saint-Etienne s'apprête à perdre Wahbi Khazri dans les prochaines semaines. Le Montpellier HSC est dessus.

ASSE Mercato : Le Montpellier HSC s'intéresse de près à Khazri

Décidément, rien ne va plus pour l’ASSE. Après avoir été officiellement relégué en Ligue 2, les Verts s'apprêtent à perdre de nombreux éléments cet été. Le capitaine des Verts, Wahbi Khazri, fait notamment partie des joueurs qui ont disputé leur dernier match lors du barrage face à l’AJ Auxerre. L’international tunisien va quitter le Forez, mais l’attaquant pourrait rester en France.

Selon France Bleu Hérault, Wahbi Khazri intéresse le Montpellier HSC pour une arrivée libre cet été. Le joueur de 31 ans verrait d’un bon œil un transfert à Montpellier, car cela lui offrirait la possibilité de rester en Europe. À l’heure actuelle, l’ancien bastiais n’a reçu qu’une seule offre du club saoudien d’Al-Shabab Riyad. Les Montpelliérains veulent accueillir l’international tunisien, mais le dossier s'annonce compliqué, à cause du salaire de Wahbi Khazri. Le club de la Paillade ne peut pas s’aligner sur les 290 000 euros mensuels que touchait l’attaquant de 31 ans à l’ASSE. D’un côté comme de l’autre, les deux parties vont devoir consentir à un gros effort pour parvenir à un accord.

ASSE Mercato : Quel avenir pour les Verts ?

La relégation de l’ASSE va causer de nombreux changements dans le club historique. Avant le barrage retour face à l’AJ Auxerre, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont annoncé la vente du club. Un nouveau président pourrait donc être nommé dans les prochaines semaines.

De plus, le premier chantier des Stéphanois est la succession de Pascal Dupraz. L’entraîneur de 59 ans avait signé un bail de 6 mois avec l’ASSE mais son contrat ne sera pas renouvelé. Laurent Batlles pourrait prendre sa place à l’intersaison avec comme objectif de ramener les Verts dans l’échelon supérieur dès la saison prochaine. Dans ce sens, L’AS Saint-Étienne va également se renforcer et pourrait enregistrer les arrivées de Zinedine Ferhat et Anthony Briançon.