ASSE Mercato : Enfin une proposition pour Wahbi Khazri !

Publié par ALEXIS le 28 mai 2022 à 11:35

ASSE Mercato : En fin de contrat à l’AS Saint-Étienne, Wahbi Khazri plait sérieusement à un club saoudien, qui lui airait fait une offre.

ASSE Mercato : Wahbi Khazri approché par Al Shabab en Arabie Saoudite

Wahbi Khazri va disputer son dernier match, ce dimanche sous le maillot de l’ ASSE contre l’AJ Auxerre. En fin de contrat en juin, il ne sera pas prolongé, car la direction stéphanoise a décidé de réduire sa masse salariale. Or, l’attaquant de l'AS Saint-Étienne a le plus gros salaire (290 000 euros/mois selon L'Équipe) du vestiaire stéphanois. Il sera donc libre de tout engagement après le match retour des barrages contre le club de Ligue 2.

Des clubs intéressés par son profil sont à l’affut pour le recruter cet été. C’est le cas du club Al Shabab, si l’on en croit les informations de Nabil Djellit. D’après ce dernier, le club saoudien est entré en contact avec l’international tunisien (69 sélections, 24 buts) pour lui faire part de son intérêt. « Al Shabab a approché Wahbi Khazri. Le club saoudien est intéressé par l'international tunisien », a écrit le journaliste de France Football, sur son compte Twitter.

Une dernière mission à l’AS Saint-Étienne avant de partir

Capitaine et meilleur buteur de l’ ASSE cette saison, avec 10 buts marqués en 30 matchs disputés, Wahbi Khazri a la lourde responsabilité de maintenir le club ligérien en Ligue 1 avant de partir. Entré en cours de jeu à la place d’Enzo Crivelli (53e), lors du match aller à Auxerre (1-1), le joueur de 31 ans pourrait être titulaire ce dimanche (19h) au stade Geoffroy-Guichard, lors de la rencontre décisive. A ses passages en conférence de presse, Wahbi Khazri a toujours laissé entendre qu’il a à coeur de laisser l’ ASSE dans l’élite. Il le doit au club ligérien et à son peuple vert, qui lui a toujours témoigné son respect et son amour.