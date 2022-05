OM Mercato : Dortmund, Axel Witsel donne sa réponse à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 31 mai 2022 à 21:41

OM Mercato : Marseille s'intéresserait de près à Axel Witsel, mais qu'en pense le milieu de terrain de Dortmund ? Le joueur a lui-même fait le point.

OM Mercato : Axel Witsel ne ferme pas la porte à Marseille

Il s’agit d’un secret pour personne, l’entraîneur Jorge Sampaoli a régulièrement affiché son souhait d’attirer des « joueurs expérimentés » à l’Olympique de Marseille. Et la dernière cible en date de l’ OM mènerait à Axel Witsel (33 ans). Le milieu de terrain belge arrive au terme de son contrat en juin prochain avec le Borussia Dortmund et sera libre de s’engager avec le club de son choix dès cet été. Une aubaine pour l’ OM, qui pourrait se renforcer sans débourser la moindre indemnité de transfert. Le club phocéen aurait même fait d’Axel Witsel l’une de ses cibles de choix pour compenser le départ de Boubacar Kamara. Selon les informations de la presse allemande, les dirigeants de l’ OM auraient déjà entamé les négociations pour son transfert.

Si le principal concerné n’avait pas encore communiqué sur le sujet, c’est désormais chose faite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Axel Witsel ne ferme pas la porte à une éventuelle arrivée à Marseille, même s’il avoue n'être au courant d’aucune démarche concrète de l’ OM à son égard. « Est-ce que l'OM s'est renseigné ? Je ne sais pas… On verra ce qui va se passer. Et puis au niveau de l'équipe nationale, l'Euro 2024 en Allemagne (pays que je connais bien) c'est mon objectif », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par la RTBF.

OM Mercato : Axel Witsel a une idée précise de sa future destination

En fin de contrat, Axel Witsel s’apprête à quitter le club de la Ruhr, quatre ans après son arrivée. Il fera ses adieux aux Jaune et Noir dans les prochains jours. Reste à savoir quelle sera l’identité de sa future destination. Ciblé par l’ OM, l’ancien joueur de TJ Tianhai (Chine) n’a pas l’intention de s’exiler. Il veut poursuivre dans le haut niveau européen, de quoi raviver les rumeurs d’une signature à Marseille. « Un beau projet en Europe, ce sera plus facile pour rester au top. À 33 ans, on réfléchit différemment qu’à 25 ans (…) j'ai envie de rester au top niveau », a-t-il conclu.