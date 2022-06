OM Mercato : Axel Witsel, coup de théâtre renversant à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2022 à 22:04

OM Mercato : Pablo Longoria croyait avoir réglé l’affaire avec Axel Witsel. Mais l’ancien du Borussia Dortmund vient de surprendre l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Axel Witsel pose un lapin royal à Marseille

Annoncé avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille pour prendre la place laissée par Boubacar Kamara, qui a rejoint librement Aston Villa, sur ce mercato d'été, Axel Witsel devrait finalement faire faux bond à l’OM et s'engager avec un cador européen. En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, l’international belge devrait en effet rejoindre les rangs de l’Atlético Madrid.

Le journaliste belge, Alexandre Braeckman a dévoilé sur Twitter les raisons de ce revirement spectaculaire alors que Pablo Longoria pensait avoir obtenu le « oui » définitif du milieu de terrain du Borussia Dortmund. Ainsi, l’on apprend que les Colchoneros auraient gagné la partie grâce notamment à une visite de leur directeur sportif à Witsel, ainsi qu’un échange entre le compatriote d’Eden Hazard et l’entraîneur Diego Simeone. Après tout aurait basculé pour l’OM en seulement 72 heures.

« L'OM était confiant, prudent, mais confiant. Ils ont perdu le joueur en 72h. Le championnat, le salaire, le coach : Axel Witsel a finalement lâché Marseille pour l’Atléti. Pour refaire un peu le cheminement : l'OM a été le premier à dégainer. Les réunions ont été constructives, mais le salaire du Diable a toujours été un sujet important. Ils sont arrivés proches d'un accord. L'Atlético est arrivé début de semaine et a renversé la table », a expliqué Alexandre Braeckman. La messe semble désormais pour le joueur qui serait déjà attendu à Madrid pour sa visite médicale.

OM Mercato : Witsel attendu à Madrid lundi pour la visite médicale

Fortement pressenti comme potentielle première recrue de l’Olympique Marseille, Axel Witsel va finalement rejoindre le championnat espagnol. Le milieu de terrain de 33 ans va s’engager avec l’Atlético Madrid, selon la RTBF. À en croire le média belge, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne devrait signer mardi un contrat d'une durée d'un an, avec une saison supplémentaire en option. L’OM lui proposait courant un contrat plus long de deux ans avec une troisième saison en option s'il avait atteint un certain nombre de matches disputés lors de la deuxième saison. Toujours selon la même source, Axel Witsel passera sa visite médicale lundi avant de signer son contrat le lendemain.

Un coup dur en perspective pour l’OM.