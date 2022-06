OM Mercato : Axel Witsel arrive, les détails du deal tombent !

Publié par Timothée Jean le 15 juin 2022 à 22:47

OM Mercato : Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille est proche de boucler l’arrivée d’ Axel Witsel.

OM Mercato : Négociations avancées pour Axel Witsel

Libre le 30 juin prochain avec le Borussia Dortmund et associé à plusieurs grands clubs européens, Axel Witsel a de fortes chances de poursuivre sa carrière en Ligue 1 la saison prochaine. Et pour cause, l’Olympique de Marseille, en quête d’un milieu de terrain expérimenté, s’intéresse de très près à son profil. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, et ses équipes ont même déjà entamé des démarches concrètes en vue de boucler sa signature le plus rapidement possible. C’est le principal concerné qui a récemment vendu la mèche.

La direction de l’OM a entamé depuis plusieurs semaines maintenant des négociations avec Axel Witsel. Et ces négociations semblent visiblement à un stade très avancé. Car selon les dernières informations du journaliste de Canal Plus, Karim Bennani, l’ OM aurait formulé un contrat de deux saisons plus une année supplémentaire en option pour tenter convaincre l’international belge de rallier la cité phocéenne cet été. Le club phocéen lui proposait également un salaire de 4 millions d’euros par an. Reste à savoir si cela sera suffisant pour boucler sa signature.

OM Mercato : Axel Witsel n’est pas insensible à Marseille

En fin de contrat au Borussia Dortmund, Axel Witsel n’est pas contre l’idée de poursuivre sa carrière sur de nouvelles terres. Selon Foot Mercato, le milieu de terrain de 33 ans serait même très ouvert à l’idée de disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs de l’ OM. Ainsi, la direction marseillaise paraît ainsi proche de conclure un accord pour l’arrivée de l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, même si l’Atlético Madrid ne s’avoue pas encore vaincu dans ce dossier. Les prochains jours s’annoncent donc très décisifs pour l’avenir du Diable Rouge.