OM Mercato : Atlético, les raisons de la volte-face de Witsel

Publié par Ange A. le 11 juillet 2022 à 05:35

OM Mercato : Annoncé proche de Marseille, Axel Witsel a finalement opté pour l’Atlético Madrid. Le milieu belge a justifié son choix.

OM Mercato : Axel Witsel sort la raison de sa signature à l’Atlético

L’Olympique de Marseille espérait une recrue gratuite pour compenser le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa. En fin de contrat, le minot a rejoint le 14e de Premier League en tant que joueur libre. Pour remplacer son jeune milieu, l’OM avait coché le nom d’Axel Witsel. Le milieu belge présentait une situation contractuelle fort intéressante, car en fin de contrat au Borussia Dortmund. Mais l’international belge (124 sélections/12 buts) a donné sa préférence à l’Atlético Madrid. Il s’est engagé pour une saison avec les Colchoneros. Lors de sa présentation, le milieu de 33 ans a expliqué pourquoi il a opté pour l’autre grand club de la capitale espagnole.

L’Atlético, « un des meilleurs clubs du monde »

Axel Witsel était à la quête d’un nouveau challenge dans un club plus huppé. « Pour moi, l’Atlético est un grand club. Je veux continuer à un haut niveau et jouer la Ligue des Champions. C’est pour cela que je suis ici. C’est l’un des meilleurs clubs du monde », a déclaré le Dable rouge. Lequel confie vouloir travailler sous les ordres du coach des Colchoneros. « J’ai parlé avec le coach Simeone il y a quelques semaines et nous avons directement eu une bonne connexion. Je savais qu’il me voulait dans son équipe et je pense que c’est très important quand tu arrives dans un nouveau club. Simeone est l’un des meilleurs du monde. Je veux travailler avec lui », a-t-il poursuivi avant de relever le rôle de l’ancien Monégasque Yannick Ferreira Carrasco dans sa signature à l’Atlético.

« Carrasco m’a dit de très bonnes choses du club. Il m’a poussé, il m’a dit de venir ici […] Au final, on a un peu plus parlé lors du rassemblement de la Belgique, mais réellement, je n’avais pas besoin de Carrasco me pousse beaucoup car dans ma tête, c’était clair. Je veux continuer à jouer au meilleur niveau après l’avoir fait à Dortmund. C’est pour ça que j’ai décidé de venir », a assuré le milieu belge.