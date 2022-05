PSG Mercato : Tuchel fait le forcing pour un symbole du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 31 mai 2022 à 22:11

PSG Mercato : Passé sous pavillon américain, Chelsea veut se renforcer pour la saison prochaine. Thomas Tuchel aurait des vues sur l’effectif du Paris SG.

PSG Mercato : Thomas Tuchel ne lâche rien pour Kimpembe

Avec les départs d'Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Andreas Christensen (Barça), tous les deux en fin de contrat au 30 juin, la grande priorité de Thomas Tuchel est de renforcer sa défense centrale. Avec un budget mercato de 235 millions d’euros, l’entraîneur des Blues pourrait donc faire ses emplettes en toute sérénité puisqu’il dispose également d’argument sportif avec une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et ce mardi, Sky Sports indique que Tuchel fait le forcing en interne pour que les Blues mettent le paquet pour l’un de ses anciens protégés au Paris Saint-Germain : Presnel Kimpembe.

Formé au club, le défenseur central de 26 ans est un véritable symbole chez les Rouge et Bleu. Son départ constituerait donc un énorme choc pour les supporters parisiens qui l’adorent. Parrain de tous les Titis, Kimpembe joue également un grand rôle entre le club et ses jeunes du centre de formation. Le voir quitter le PSG ne semble donc pas à l’ordre du jour dans la capitale, mais Thomas Tuchel voudrait tenter le coup lors du prochain mercato estival.

PSG Mercato : Presnel Kimpembe prêt à quitter le Paris SG ?

The Athletic confirme l’intérêt de Chelsea pour Presnel Kimpembe, mais précise que la grande priorité du club londonien demeure le défenseur français du FC Séville, Jules Koundé qui dispose d’un accord avec les Blues depuis l’été dernier. Si l’affaire pourrait se régler lors du prochain mercato pour 60 millions d’euros, Thomas Tuchel aimerait profiter du doute qui s’est installé dans l’esprit de Presnel Kimpembe depuis l’arrivée de Sergio Ramos en juillet dernier pour tenter de l’attirer à Chelsea.

« Dix titres, c’est historique, c’est magnifique. Porter les couleurs Rouge et Bleu au quotidien, à l’entraînement comme en match, c’est toujours un plaisir même si la saison n’a pas été facile. Gagner et surtout gagner des titres, c’est compliqué, donc il faut profiter. On ne sait pas de quoi sera fait demain donc il faut profiter », avait lancé l’international français après le 10e sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1. De là à imaginer que le « Général Kim » est prêt à quitter son club de coeur, il faudra encore patienter avant d’en avoir le coeur net.

Affaire à suivre donc…