OM Mercato : Une grosse signature imminente à Marseille !

31 mai 2022

OM Mercato : Nouveau rebondissement dans l’actualité de Marseille. Le club phocéen est proche de boucler la signature d’un homme fort de Valence.

OM Mercato : Longoria proche d'attirer Marco Otero à Marseille

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille prépare tranquillement son mercato estival. Et cela passe aussi par un changement dans l’organigramme de l’ OM. En effet, le poste de directeur du centre de formation du club phocéen est vacant depuis le récent départ de Nasser Larguet. Le technicien marocain a rendu sa démission auprès des dirigeants marseillais pour des « raisons personnelles », avant de prendre la direction de l’Arabie Saoudite. Désormais, l’OM s’active pour trouver son remplaçant.

Et pour ce faire, le choix des dirigeants phocéens se porterait sur Marco Otero, l'actuel directeur de l'académie de Valence. Le Phocéen assure que le dirigeant espagnol devrait bel et bien être nommé à la tête du centre de formation de l’ OM. Pablo Longoria connait très bien Marco Otero pour avoir collaboré avec lui lors de son passage à Valence. Les deux hommes entretiennent depuis lors d’excellentes relations, ce qui devrait faciliter les tractations. Lié au club Ché jusqu’en juin 2024, Marco Otero devrait donc résilier son contrat afin de rebondir à Marseille dans les jours à venir. L’affaire serait même en très bonne voie entre les différentes parties. Son arrivée à l' OM ne serait plus qu’une question de temps.

OM Mercato : La réserve de Marseille bientôt supprimée ?

Très apprécié par Pablo Longoria, Marco Otero s’apprête ainsi à expérimenter une nouvelle aventure à l'Olympique de Marseille, où il aura un rôle clé. Car sa prochaine venue fait partie d’un plan rondement mené par la direction de l’ OM avec de gros bouleversements prévus par la suite. La source explique notamment que la direction marseillaise envisagerait de supprimer l’équipe réserve. Si cette décision se confirme, bon nombre de jeunes de cette catégorie et les U19 devraient aller voir ailleurs. Cette suppression s’inscrirait surtout dans le projet de restructuration du club. Mais cette décision est loin d’être actée.

Le Mercato de l’OM menacé par la DNCG ?

Par ailleurs, l’Olympique de Marseille, dont la masse salariale est encadrée depuis plus d’un an par la DNCG, vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Le gendarme financier du football français, dans le cadre du "réexamen" de la situation financière des clubs avant le début de la saison 2022-2023, a prononcé un « sursis » à l'égard de l' OM. Cette décision risque d’avoir un impact considérable sur le prochain recrutement marseillais, qu s'annonce pourtant très ambitieux.

Les dirigeants de l' OM, Pablo Longoria et ses équipes, devront donc fournir des éléments supplémentaires auprès de la DNCG, même son de cloche pour le LOSC. Tandis que trois autres clubs, le RC Lens, Montpellier et Ajaccio, ont reçu le feu vert de l'instance.