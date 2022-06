SRFC Mercato : Une offre de 35 M€ est tombée au Stade Rennais

Publié par ALEXIS le 01 juin 2022 à 04:15

SRFC Mercato : Nayef Aguerd, l’un des joueurs très courtisés du Stade Reannais, pourrait rejoindre West Ham, qui aurait fait une grosse offre.

SRFC Mercato : 35 M€ de West Ham pour Nayef Aguerd

En quête d’un défenseur central, West Ham United ne lâche plus Nayef Aguerd du SRFC. À dix jours de l’ouverture officielle du mercato estival 2022, le club de Premier League serait passé à l’offensive pour recruter l’arrière du Stade Rennais FC. Selon les informations de The Guardian, la direction des Hammers a proposé 35 millions d’euros au club breton pour l’international marocain (19 sélections, 1 but). « West Ham est sur le point de faire de Nayef Aguerd sa première signature estivale après avoir offert 35 millions d'euros au défenseur aux Rennais », a écrit la source. Prolongé en aout 2021, le joueur de 26 ans est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'au 30 juin 2025 et sa valeur marchande est estimée à 12 M€, soit le tiers de l'offre de West Ham.

Une première offre jugée insuffisante par le Stade Rennais !

David Moyes, le manager du club londonien cherche en effet a se renforcer défensivement, car son équipe est qualifiée pour la Ligue Europa conférence, la saison prochaine. Et il ne peut pas compter sur Angelo Ogbonna (34 ans), victime d’une grave blessure eu genou (ligament croisé antérieur du genou droit) en novembre 2021, lors des préliminaires de la coupe d’Europe. Or l’international italien est le seul des 5 centraux de West Ham, à l’aise à gauche de la défense comme Nayef Aguerd. Mais rien n'est encore acquis, car cette première offre des Hammers est jugée insuffisante par le Stade Rennais, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. L’Insider indique par conséquent que le club de Premier League devra faire encore « un effort » pour convaincre le SRFC de lui céder son défenseur.