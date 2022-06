PSG Mercato : Après Dembélé, Campos prend une autre décision forte

Publié par JEAN-LUC D le 01 juin 2022 à 05:05

PSG Mercato : Ousmane Dembélé ne rejoindra pas le Paris SG cet été. Et l’attaquant du Barça ne serait pas le seul joueur recalé par Luis Campos.

PSG Mercato : Luis Campos recale Paul Pogba

Longtemps annoncé comme une priorité de Leonardo, Paul Pogba pourrait finalement être snobé par le Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations relayées ce mardi par le quotidien L’Équipe, le milieu de terrain de Manchester United ne figurerait pas dans les plans du futur directeur sportif des Rouge et Bleu, Luis Campos. Libre le 30 juin prochain, l’international français était pourtant une piste de premier choix du licencié Leonardo.

Une info confirmée par Sky Sports, qui explique que le nouveau champion de France aurait pris ses distances dans le dossier Paul Pogba. Toujours selon la même source, les dirigeants parisiens se montreraient désormais moins actifs que la Juventus Turin qui pourrait bien profiter de cette situation pour rapatrier son ancien joueur.

PSG Mercato : La Juventus Turin en roue libre pour Pogba

Alors que le PSG semble désormais presque hors course, la Juventus Turin se retrouve désormais comme l’unique piste sérieuse de Paul Pogba, même si le numéro 6 de Manchester United dispose d’une bonne côte en Premier League. En effet, d’après les renseignements de La Gazzetta dello Sport, les négociations entre le champion du monde 2018 et les Bianconeri sont bien avancées et il ne resterait plus que des détails à régler avant le dénouement du deal portant sur un bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2025.

Aux dernières nouvelles, Pep Guardiola n’aurait pas renoncé à Paul Pogba et Manchester City serait en train de préparer une offensive d’envergure afin de récupérer le milieu de terrain de 29 ans. Après avoir laissé tombé la piste Ousmane Dembélé, le Paris SG pourrait également renoncé à signer Paul Pogba cet été.