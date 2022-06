Stade Rennais Mercato : 35M€, un taulier du SRFC proche d'un départ

Publié par Gary SLM le 01 juin 2022 à 10:41

Nayef Aguerd va rapporter gros au Stade Rennais. Selon The Guardian, le défenseur du SRFC va être transféré pour 35M€ à West Ham.

Stade Rennais Mercato : West-Ham proche d'un accord avec le SRFC

L'avenir de Nayef Aguerd devrait s'écrire en Angleterre, du côté de West Ham. Le joueur plait aux dirigeants du club anglais et cela devrait aboutir à un transfert. L'équipe de la banlieue de Londres est prête à signer un gros chèque de 35 millions d'euros au Stade Rennais.

C'est le média anglais The Guardian qui fait état d'un accord sur le point d'être bouclé entre le SRFC et le 7e au classement de la Premier League. L'international marocain est déjà d'accord pour un départ. Reste plus qu'un accord entre les dirigeants des deux clubs pour officialiser son transfert.

Stade Rennais : Une grosse plus-value avec le transfert d'Aguerd

Nayef Aguerd a rejoint le SRFC le 14 août 2020 contre 5 millions d'euros. Actuellement estimé à 12 millions d'euros sur le marché des transferts, il est en passe d'exploser toutes les prévisions sur sa valeur marchande. Le Stade Rennais va donc réaliser une belle opération avec cette vente au club londonien.

Florian Maurice avait fixé la barre très haute pour cette vente. Selon une source au club, le SRFC était prêt à le céder à la première équipe qui proposerait entre 40 à 45 millions d'euros. La direction du Stade Rennais, si elle devait le laisser filer pour 35 millions d'euros, devrait placer quelques options sur sa revente. Le défenseur central de 26 ans a encore une marge de progression importante. Il pourrait donc intéresser des équipes de très haut niveau du football européen.

Aguerd vers un départ du SRFC, une bonne nouvelle pour Dijon

Dijon FCO devrait aussi se frotter les mains dans ce dossier. Le joueur formé au club Franc-Comtois devrait lui permettre de recevoir un joli chèque en cas de finalisation de son transfert entre Rennes et West Ham. Sous les couleurs du club breton, le marocain au 19 sélections a disputé 80 matches toutes compétitions confondues et inscrit 7 buts.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio ne s'y oppose pas

Pour l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, retenir un joueur contre sa volonté n'est jamais une bonne chose. L'ancien coach de l'Olympique Lyonnais ne devrait donc pas s'opposer à la vente de son défenseur. Son départ va cependant augmenter les attentes vis-à-vis de la direction.

Florian Maurice va non seulement devoir lui trouver un remplaçant, mais aussi combler les postes listés dans les besoins de l'entraîneur. Même s'il a assuré qu'il respectera son contrat qui prend fin en juin 2023, Bruno Genesio ne conditionne une éventuelle prolongation qu'à la qualité de l'effectif qui lui sera mis à disposition.