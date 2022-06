OL Mercato : Le sort d'un attaquant de Lyon déjà scellé !

Publié par ALEXIS le 01 juin 2022 à 16:41

OL Mercato : Un joueur en difficulté à l’Olympique Lyonnais cette saison, mais courtisé, a annoncé une réunion décisive au sujet de son avenir.

OL Mercato : Kadewere annonce une réunion décisive avec la direction

Troisième choix du coach de l' OL sur le plan offensif, Tino Kadewere a eu peu de temps de jeu lors de l’exercice écoulé (497 minutes en Ligue 1). Il n’est évidemment pas satisfait de sa situation personnelle (1 but en 20 matches disputés toutes compétitions confondues). Cependant, il n’a pas l’intention de quitter l’Olympique Lyonnais, lors de ce mercato. Bien au contraire, l’attaquant zimbabwéen se dit prêt à affronter la rude concurrence à son poste. « En Europe, il y a toujours de la concurrence où que vous alliez. Donc, je ne suis pas inquiet à ce sujet », a-t-il rassuré dans The Herald, un média de son pays natal.

Néanmoins, Tino Kadewere ne sait pas encore les aspirations du staff technique de l’ OL, toujours dirigé par Peter Bosz. Il sera certainement situé sur son futur à Lyon lors de la réunion prévue avec la direction du club rhodanien. « J’en saurai plus (sur mon avenir) après la réunion avec le club », a-t-il indiqué.

OL Mercato : L'attaquant de Lyon a des touches

Au sujet du rendez-vous avec Vincent Ponsot (le directeur du football), le frère du N°11 de l’Olympique Lyonnais a annoncé la couleur. « Moi-même et Jihed Taniche (l’agent de Tino en France) allons avoir une réunion avec le club et voir ce qui est le mieux pour les deux parties », a-t-il confié. Le clan de Tino Kadewere a aussi fait savoir que « quelques clubs se montrent intéressés » par les services de l’international zimbabwéen (19 sélections, 3 buts), tout en précisant : « Tino a toujours un contrat avec Lyon, et en tant que professionnel, nous le respectons toujours. » Le bail du joueur de 26 ans à l' OL court jusqu’en juin 2024, soit pour deux saisons encore.