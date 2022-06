PSG Mercato : Le Paris SG toujours en course dans le dossier Pogba !

Publié par Thomas G. le 01 juin 2022 à 22:11

PSG Mercato : Focalisé sur les dossiers Aurélien Tchouaméni et Frenkie de Jong, le Paris SG n'aurait pas abdiqué pour recruter Paul Pogba.

PSG Mercato : La piste Paul Pogba est relancée

Annoncé tout proche de la Juventus, Paul Pogba n’aurait pas encore fait son choix. Dans le même temps, Manchester United a profité de ce 1er juin pour annoncer son départ. Le milieu de 29 ans devrait choisir entre le PSG et la Juve dans les prochaines semaines. Son choix pourrait être officiel le 17 juin à l’occasion de la sortie du documentaire sur Paul Pogba « The Pogmentary » qui sortira sur Prime Video .

Selon Sky Sports Italia, les représentants du joueur discutent actuellement avec la Juve et le Paris Saint-Germain. Les deux clubs ont formulé une proposition au joueur qui a deux offres entre les mains. Les dirigeants du PSG rêvent de recruter Paul Pogba au Paris SG depuis son départ de la Juve en 2016. Le champion du monde français est désormais libre et les Parisiens ne veulent pas manquer l’occasion de l’associer à Marco Verratti. D’autant plus que l’ancien Juventini est un proche de Kylian Mbappé et les deux hommes sont complémentaires sur le terrain.

PSG Mercato : Paul Pogba pour commencer un mercato historique

Le mercato n’a pas encore commencé que le Paris Saint-Germain a déjà bouclé deux superbes signatures avec Kylian Mbappé et Nuno Mendes. Le PSG sera très ambitieux durant le prochain mercato et Paul Pogba pourrait être la première recrue d’un mercato d’envergure.

En effet, les Parisiens sont également en négociations avec Ousmane Dembélé, Nordi Mukiele et Aurélien Tchouaméni. Des noms qui ont de quoi faire rêver les supporters parisiens et qui indiquent que l’été sera chaud à Paris. L’objectif du PSG reste inchangé, bâtir une équipe compétitive capable de remporter la Ligue des Champions. Après l’intronisation de Luis Campos et l’arrivée d'un nouvel entraîneur, les premières recrues devraient être officialisées du côté de la Porte de Saint-Cloud.