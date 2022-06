ASSE : Relégation, Puel, Khazri pousse un énorme coup de gueule

Publié par Ange A. le 02 juin 2022 à 10:27

ASSE : Le capitaine de Saint-Etienne, Wahbi Khazri, s’est exprimé sur la relégation des Verts et a évoqué sa relation avec Claude Puel.

ASSE : Une relégation en Ligue 2 inéluctable pour Khazri

L’AS Saint-Étienne évoluera en Ligue 2 la saison prochaine après avoir échoué à se maintenir en Ligue 1. Les Verts ont été défaits lors des barrages pour la montée par l’AJ Auxerre. Le capitaine de l’ ASSE, Wahbi Khazri, a dressé un terrible constat de la saison écoulée. Pour l’attaquant tunisien, la descente en Ligue 2 était inévitable au vu de la gestion du club ces dernières années. « Pascal Dupraz a fait son maximum, même si on avait mis Guardiola ou Mourinho on n’aurait pas fait mieux. Tout le monde a fait son maximum, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités et si le club en est là à l’heure actuelle, c’est que le club a mal été géré. Cela fait trois ans qu’on joue le maintien et ce n’est pas normal à l’ ASSE », a déploré l’avant-centre de 31 ans au cours de l’émission « Rothen s’enflamme ».

ASSE : Khazri règle ses comptes avec Claude Puel

Dans sa sortie, Wahbi Khazri a également évoqué ses rapports avec Claude Puel. Le technicien castrais l’a longtemps poussé vers la sortie avant de miser sur lui. Le capitaine des Verts déplore la gestion des cadres de l’effectif stéphanois par le coach, désireux de lancer les pépites. « La vérité c’est qu’on avait douze points à la trêve et que ça n’allait pas parce que malheureusement on avait un groupe trop jeune, pas assez encadré pour moi. Je pense que ça aurait été bien de garder certains joueurs comme Mathieu Debuchy par exemple qui avait de l’expérience et qui pouvait quand même tenir le vestiaire », note le numéro 10 stéphanois.

L’ ASSE reléguée, Khazri s’attend à d’importants changements, notamment la vente de Saint-Etienne. « Comme je l'ai dit je n'en veux à personne, je suis juste venu pour rétablir la vérité. Je suis vraiment navré d'avoir fait descendre le club avec mes potes, on n'a pas fait le boulot ça c'est la vérité. J'espère vraiment que ce club va vite remonter […] Moi je pense sincèrement qu’il faut vendre le club », a-t-il lancé. En fin de contrat, le Tunisien va tenter de se relancer ailleurs.