ASSE Mercato : Le meilleur buteur des Verts entrevoit un départ

Publié par Dylan le 02 juin 2022 à 12:42

ASSE Mercato : Le couperet de la relégation est tombé pour Saint-Etienne qui n'est pas au bout de ses peines. Son meilleur buteur entrevoit un départ.

ASSE Mercato : Wahbi Khazri annonce à demi-mot son départ

Auteur d'une saison ratée, l' ASSE s'est dirigée inéluctablement vers la Ligue 2. Le club forézien aurait néanmoins pu se sauver en barrages, lui qui avait terminé 18e de Ligue 1, mais les hommes de Pascal Dupraz ont échoué face à l'AJ Auxerre. Ainsi, les Verts ont rejoint les Girondins de Bordeaux en deuxième division. Les deux clubs historiques du football français n'avaient plus été vus ensemble en Ligue 2 depuis 85 ans. Une situation difficile à digérer pour les amoureux des deux clubs.

Dans l'émission Rothen s'enflamme diffusée sur RMC Sport, le capitaine de l' ASSE, Wahbi Khazri, a évidemment évoqué la triste saison des Verts, et a même annoncé à demi-mot un départ du club. « J'ai passé 4 merveilleuses années à l'ASSE. Au nom du vestiaire : on est désolé, on n'a pas vraiment assuré sur le terrain. Avec moi, les supporters ont toujours été corrects, ils m'ont toujours soutenu, même dans les moments difficiles. » a t-il déclaré. L'ancien bastiais a inscrit 10 buts en 30 matches de Ligue 1 cette saison, ce qui en fait non seulement le meilleur buteur de Sainté mais également le 20e meilleur buteur de l'élite, à égalité avec plusieurs révélations comme Hugo Ekitike (Stade de Reims) ou encore Amine Gouiri (OGC Nice).

ASSE Mercato : Quelle future destination pour Khazri ?

En cas de départ, Wahbi Khazri aura le choix pour sa future destination. Selon Bertrand Queneutte, journaliste de France Bleu Hérault, l'attaquant international tunisien intéresse fortement le Montpellier HSC, qui a déjà fait mal à l' ASSE en recrutant Arnaud Nordin. Le meilleur buteur des Verts est d'ailleurs en fin de contrat, ce qui lui permet de signer librement dans le club de son choix. Wahbi Khazri ne devrait pas rester en Ligue 2, lui qui a largement prouvé son talent en Ligue 1 que ce soit avec l' ASSE ou avec d'autres clubs (Girondins de Bordeaux, Stade Rennais, SC Bastia).

Disposant du plus gros salaire du club (290 000€ par mois) selon EVECT, le capitaine de l' ASSE pourrait également faire beaucoup de bien aux finances du décuple champion de France. Au club depuis juillet 2018, il ne devrait pas être retenu par les dirigeants stéphanois, qui veulent reconstruire l' ASSE sur des bases saines et avec de nouveaux actionnaires. Reste à savoir ce que décidera Khazri, qui connaît bien la Ligue 1 mais qui pourrait avoir envie de changer d'air la saison prochaine.