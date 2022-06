OM Mercato : Longoria approche une légende du Real Madrid !

Publié par Timothée Jean le 02 juin 2022 à 13:42

OM Mercato : Pablo Longoria, le président du club marseillais, rêve de frapper un énorme coup cet été en recrutant une légende du Real Madrid.

OM Mercato : Marseille se rapproche de Marcelo

L’Olympique de Marseille sera sans aucun doute l’un des acteurs majeurs du prochain mercato. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’ OM aura des moyens importants pour mener à bien son prochain recrutement qui s’annonce ambitieux. Si plusieurs pistes sont déjà explorées en interne, le président phocéen, Pablo Longoria, aurait également un grand nom en tête. Selon les dernières informations du média Fanatik, le dirigeant marseillais envisage sérieusement d’attirer la légende du Real Madrid, Marcelo (34 ans).

La source assure en effet que la direction de l’ OM aurait déjà approché l’entourage du défenseur brésilien en vue d’une future collaboration. Si cette information peut surprendre nombre de supporters marseillais, force est de constater que cet énorme deal a de grandes chances d’aboutir. Et pour cause, Marcelo est libre de s’engager avec le club de son choix et ne verrait pas d’un mauvais œil l’idée de poursuivre sa brillante carrière dans un top club européen. Qualifié pour la plus prestigieuse des coupes européennes, l’ OM aura donc de sérieux arguments à faire valoir dans ce dossier.

OM Mercato : Une forte concurrence pour Marcelo

Une nouvelle page se tourne pour Marcelo. Après quinze années passées à défendre les couleurs du Real Madrid, le latéral gauche brésilien s’apprête à mettre les voiles. Celui qui a remporté sa cinquième Ligue des Champions sous le maillot madrilène a récemment annoncé qu’il quitterait les pensionnaires du stade Santiago-Bernabeu dès cet été. L’ OM se serait alors rapidement positionné pour l’accueillir. Un simple point de départ sur un chemin semé d’embûches pour Marseille. Car d’autres clubs s’activent aussi en coulisses pour arracher la signature de Marcelo.

Le média turc assure que le capitaine emblématique du Real Madrid aurait déjà reçu « un pont d’or d’un club qatari », dont l’identité n’a pas encore été dévoilée. Fenerbahçe aurait également formulé une offre à Marcelo en vue d’arracher sa signature. Tandis que son club formateur, Fluminense, s’activerait aussi pour le récupérer. Quel club raflera la mise dans ce dossier ? Une seule chose est sûre, Marcelo aura l’embarras du choix pour sa future destination.