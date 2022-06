Stade Rennais Mercato : Everton et l'Ajax visent un défenseur du SRFC

Publié par Dylan le 02 juin 2022 à 17:12

Stade Rennais Mercato : Auteur d'une jolie saison avec le SRFC, un latéral gauche a répondu aux différents intérêts qu'on lui porte à l'étranger.

Stade Rennais Mercato : Adrien Truffert donne des signes sur son avenir

Véritable révélation du SRFC l'an passé, le latéral gauche français Adrien Truffert (20 ans) est de nouveau monté en puissance cette saison. Avec 32 matches disputés sous le maillot Rouge et Noir pour 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées, le joueur s'est fait un nom au Stade Rennais, avec qui il a décroché la 4e place en Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue Europa.

Après avoir montré un très bon niveau, il est donc logique de voir Adrien Truffert convoité par d'autres clubs, y compris à l'étranger. En Premier League, Everton est tombé sous le charme du latéral gauche français. Sauvés in extremis de la relégation, les Toffees veulent repartir du bon pied en recrutant le prometteur défenseur du SRFC. Aux Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam est également intéressé par le joueur de 20 ans. Le club aux deux Ligue des Champions cherche sans doute un remplaçant à Tyrell Malacia, qui serait convoité par une vingtaine de clubs européens dont l'OL. Interrogé dans l'After RMC sur son avenir, Adrien Truffert s'est exprimé à coeur ouvert.

Stade Rennais Mercato : « C’est flatteur d’avoir des clubs qui s’intéressent à vous »

Voilà ce que le joueur a déclaré dans l'une des émissions cultes de la chaîne RMC Sport. « Everton et l’Ajax intéressés ? Oui j’étais au courant. Forcément c’est flatteur d’avoir des clubs qui s’intéressent à toi. Honnêtement la question aujourd’hui ne se pose pas forcément. Je suis en contrat jusqu’en 2025 avec le Stade rennais. On a eu une fin de saison compliquée, là j’ai les qualifications avec les Espoirs dont pour le moment cette question, je n’ai pas à me la poser. Je me la poserai plus tard, avec mes parents et mes agents. Mes parents sont super importants (…) c’est une force. »

Adrien Truffert n'a donc pas encore tranché concernant son avenir, mais il est évident que les intérêts que l'on lui porte ne l'ont pas laissé insensible. En tout cas, il est devenu un titulaire incontestable au poste d'arrière gauche au SRFC, et pourrait disputer la Ligue Europa avec le club breton la saison prochaine. Reste à voir si le prestige de la Premier League ou d'un club au passé glorieux comme l'Ajax pourrait l'amener à faire ses valises. Le Stade Rennais pourrait également perdre d'autres cadres dont Martin Terrier, convoité par Liverpool notamment.