PSG Mercato : Une grande nouvelle est tombée pour le clan Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2022 à 16:12

PSG Mercato : Pour l’après-Pochettino, le Qatar ne veut que Zinédine Zidane. En attendant de régler les choses avec le Paris SG, Zizou vit un grand bonheur.

PSG Mercato : L’émir du Qatar ne lâche pas l’affaire pour Zidane

L’émir du Qatar ne veut plus de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, le coach argentin est sur la sellette dans la capitale. Comme il l’a fait pour Kylian Mbappé, le propriétaire du club parisien serait prêt à faire une folie pour signer l’ancien entraîneur du Real Madrid. S’il accepte de venir à Paris, le Marseillais se verrait offrir un salaire de 25 millions d’euros par saison et toute la mainmise sur le recrutement.

Vainqueur de trois Ligue des Champions d’affilé avec les Merengues (2016, 2017 et 2018), Zidane est une véritable obsession pour les décideurs qatariens du Paris SG, qui aimeraient remplacer Pochettino par un nouvel entraîneur capable, non seulement de gagner une Ligue des Champions tant attendue à Paris, mais qui pourrait également gérer les égos des nombreuses stars du vestiaire parisien. Nasser Al-Khelaïfi et des représentants de QSI auraient même récemment rencontré le champion du monde 1998, lundi, à Paris, selon les informations du journal Le Parisien.

Toutefois, Zidane n’aurait pas été convaincu par le projet sportif du PSG et préfèrerait attendre la fin de la Coupe du Monde 2022 pour voir si Didier Deschamps va libérer la place à la tête de l’Équipe de France. Mais le journaliste Fabrice Hawkins assure que l’émir du Qatar n’en démord pas sur cette piste et une nouvelle réunion serait ainsi programmée entre les deux parties pour tenter de trouver un accord. En attendant, le clan Zidane célèbre un heureux évènement depuis mardi.

Zinédine Zidane grand-père pour la première fois

Le fils de la légende français, Enzo, a publié une photo de ses parents, Zinédine et Véronique Zidane tenant un nouveau-né dans leurs mains. Après ses échecs à Almeria (Liga 2) et Alavès (Liga portugaise), Enzo Zidane vient donc de donner naissance à une petite fille, Sia. À 49 ans, Zinédine Zidane devient ainsi grand-père pour la première fois. Un bonheur que savoure l’ancien milieu de terrain de la Juventus après une première réunion avec le Paris SG et qui a permis aux deux parties de se rapprocher, même s’il « reste encore des choses à clore avant un accord éventuel et définitif », selon le Mundo Deportivo.