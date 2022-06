LOSC Mercato : C'est fait, un transfert colossal déjà bouclé !

Publié par ALEXIS le 02 juin 2022 à 17:27

LOSC Mercato : Très courtisé et annoncé proche de l’AC Milan, Sven Botman a confirmé son prochain départ de Lille, dans un média de son pays natal.

LOSC Mercato : Botman, « j’ai joué mon dernier match avec Lille »

En attendant la reprise pour la préparation estivale, fixé au 1er juillet, Sven Botman est certain qu’il ne jouera plus avec le LOSC. C’est ce qu’il a confié au micro d’Algemeen Dagblad. « Je pense que j’ai joué mon dernier match avec Lille. J’ai l’intention de faire un pas en avant », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Le Petit Lillois. Le défenseur néerlandais n’est pas en fin de contrat à Lille, mais il est très courtisé.

Newcastle a tenté de le recruter lors du mercato hivernal. Cependant, il est annoncé proche de l’AC Milan. Il aurait déjà un accord contractuel avec le champion de Serie A 2021-2022, en attendant l’ouverture officielle du mercato, le 10 juin. Sven Botman confirme l’intérêt des Magpies et du club lombard, et aussi des négociations bien avancées, mais pas plus ! « Des discussions sont en cours, ça se passe bien. […] Oui, l’AC Milan et Newcastle sont intéressés, mais je ne veux pas en dire plus », a-t-il lâché.

LOSC Mercato : Sven Botman impatient de quitter Lille

Le N°4 du LOSC s’est montré impatient de signer avec son nouveau club. Il « espère vraiment que le transfert soit conclu avant le début de la pré-saison ». Pour finir, Sven Botman a lâché quelques indices sur le club et le championnat qu’il souhaite rejoindre. « Ce que je veux ? Faire un bon pas vers un bon championnat. Je suis impatient de franchir une nouvelle étape. Je suis conscient de ce que je veux. Il ne s’agit pas nécessairement d’aller dans tel club ou tel championnat. Il faut tout mettre sur la balance et l’ensemble doit vous convenir. Je dois avoir un très bon feeling par rapport à ça », a-t-il indiqué. Évalué à 30 M€, le défenseur de 22 ans devrait être transféré au-delà de ce montant, vu une première offre estimée à 35 M€, repoussée par la direction lilloise.