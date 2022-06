OM Mercato : Real, Marcelo lâche un indice pour son futur club

Publié par Timothée Jean le 02 juin 2022 à 23:43

OM Mercato : En fin de contrat au Real Madrid et annoncé ces derniers temps à Marseille, Marcelo a des idées claires pour sa future destination.

OM Mercato : Marcelo ne compte pas retourner au Brésil

C’est la fin d’une longue d’histoire d’amour entre Marcelo et le Real Madrid. Après quinze années de bons et loyaux services, l’expérimenté défenseur brésilien va quitter le club madrilène. En effet, le joueur de 34 ans et la direction madrilène n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une prolongation de son contrat expirant le 30 juin prochain. Marcelo ne va donc pas poursuivre l’aventure chez les Merengues. Le principal concerné a lui-même confirmé son départ au lendemain du quatorzième sacre du Real Madrid en Ligue des champions. « Je quitte Madrid avec une Ligue des champions et une joie immense », avait-il lancé.

Désormais libre de tout contrat, la situation contractuelle de Marcelo a rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers, tels que l’Olympique de Marseille ou encore Fenerbahçe. Le capitaine madrilène est également annoncé à Fluminense, son ancien club. Bien que flatté par ces sollicitations, Marcelo a rapidement écarté l’idée d’un retour au Brésil, car il veut poursuivre sa brillante carrière au plus haut niveau européen. « Un retour au Brésil ? C’est non, pour l'instant, cette éventualité n'existe pas (…) certains disent que j'irai à Botafogo, d'autres à Fluminense ; moi je dis que je n'irai pas », a-t-il tranché dans des propos rapportés par Gianluca Di Marzio. Les clubs européens disposent donc d’un sérieux avantage dans ce dossier.

OM Mercato : Marcelo veut jouer en Ligue des champions

Ayant comme objectif de participer à la Coupe du Monde au Qatar avec le Brésil, Marcelo souhaite rester le plus compétitif possible. Il estime alors que c’est en Europe qu’il a le plus de chances de remplir cet objectif. C’est pourquoi le latéral gauche précise qu’il souhaite « disputer la Ligue des champions ». S'il a remporté sa cinquième Coupe aux grandes oreilles avec le Real Madrid, Marcelo a toujours soif de titres européens. L’ OM, qualifié pour la plus prestigieuse des coupes européennes, a de ce fait un argument de poids pour tenter d’arracher sa signature. Toutefois, sa venue à Marseille est loin d’être actée.