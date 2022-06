OM Mercato : Naples parti pour torpiller la succession de Kamara

Publié par Ange A. le 03 juin 2022 à 05:35

OM Mercato : Naples pourrait jouer un mauvais à Marseille, engagé dans la succession de Boubacar Kamara parti à Aston Villa.

OM Mercato : Un indésirable de Mourinho pour oublier Kamara ?

Avec le départ gratuit de Boubacar Kamara à Aston Villa, l’Olympique de Marseille doit recruter une nouvelle sentinelle pour son milieu de terrain. Le club phocéen ne manque pas d’ailleurs de cibles pour compenser le départ de son minot. Mais jusqu’ici Pablo Longoria peine à avancer ses pions dans ces différents dossiers. Longtemps annoncé à Marseille, Seko Fofana plairait également au rival parisien. Le milieu lensois serait une alternative pour oublier Aurélien Tchouameni. Le crack monégasque est annoncé au Real Madrid. Le président marseillais serait également dans le dur concernant Jordan Veretout. Le milieu tricolore n’est plus un indispensable à l’AS Rome depuis la nomination de José Mourinho l’été dernier. Naples serait dans les rangs pour accueillir l’ancien Nantais.

Ça se complique pour Marseille avec Veretout

Selon Ignazio Genuardi, Naples aurait aussi coché le nom de Jordan Veretout. Le dernier 3e de Serie A penserait à l’international tricolore (5 sélections) en cas de départs de Piotr Zielinski et surtout de Fabian Ruiz. Le milieu espagnol ne dispose plus que d’un an de contrat avec le club parthénopéen. Lequel ne devrait pas s’opposer à son transfert cet été en cas d’offre satisfaisante de peur de le voir partir libre dans un an. Selon l’insider, le milieu de la Roma ne serait que le plan B de Naples. La priorité à ce poste se nommerait Antonin Barak. Le milieu de terrain de l’Hellas Vérone serait courtisé en Italie et en Angleterre.

La source indique que l’Olympique de Marseille doit néanmoins rester sur ses gardes. Ignazio Genuardi révèle que Jordan Veretout ne serait pas contre une nouvelle aventure en Serie A. Outre l’ OM et Naples, un intérêt du Besiktas pour Veretout a également été dévoilé par Sky Sport Italia. Le club turc aurait même déjà engagé les manœuvres pour recruter le milieu âgé de 29 ans. Autant dire que la succession de Kamara est encore loin d’être assurée pour le club phocéen.