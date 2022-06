Stade Rennais Mercato : Un départ inattendu se profile au SRFC cet été

Publié par Timothy le 03 juin 2022 à 12:35

Si le Stade Rennais termine une brillante saison, le club breton s'apprête à perdre des cadres de son effectif. Parmi ces départs susceptibles au SRFC, l'un d'entre eux est pour le moins inattendu.

Stade Rennais Mercato : Plusieurs départs sur le feu au SRFC cet été

Le groupe vit bien au Stade Rennais. Mais pour combien de temps encore ? Le SRFC a certes terminé à la 4e place de Ligue 1 cette saison, ce qui lui offre un billet d'entrée pour la Ligue Europa, trois ans après l'avoir quitté, mais avec quel effectif ? Le mercato estival s'annonce agité en terre bretonne. Le coach Bruno Genesio s'apprête à perdre des cadres de son onze type, ce qui pourrait chambouler la bonne dynamique actuelle.

En effet, parmi les leaders de l'équipe Rouge et Noir, certains ne sont pas sûrs de rester à Rennes. Côté défense, Nayef Aguerd est suivi de très près par West Ham, Hamari Traoré, à un an de la fin de son contrat, est partagé entre un départ et une prolongation et le jeune Adrien Truffert est dans le viseur de l'Ajax et d'Everton. Côté attaque, Martin Terrier a récemment été placé dans le collimateur de Liverpool, sans oublier Benjamin Bourigeaud, pour qui l'aventure rennaise pourrait s'arrêter net cet été, ciblé notamment par l'AS Roma.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio vers l'un des meilleurs clubs saoudiens ?

Mais s'il y a bien un départ auquel on ne s'est pas préparé au Stade Rennais, c'est celui de l'entraîneur lui-même. Fraîchement élu coach de l'année aux trophées UNFP, Bruno Genesio suscite l'intérêt de plusieurs clubs étrangers du fait de son expérience et de son palmarès bien rempli. Celui qui a guidé l'OL, à trois reprises, en Ligue des Champions, pourrait bien quitter le SRFC dès cet été, alors qu'il lui reste une année de contrat. Au surlendemain de la dernière journée de Ligue 1 face au LOSC, il répondait déjà à la question de son avenir à Rennes. « Un engagement, pour moi, ce n'est pas simplement signer un contrat. Sinon, c'est facile, je pourrais dire aujourd'hui : je prolonge, et on verra bien ce qui se passe, je suis tranquille. Mais ce n'est pas mon état d'esprit. C'est m'engager pour un projet qui peut me faire avancer, faire avancer l'équipe et le club. »

Si du côté de la direction Rouge et Noir, la prolongation reste en ligne de mire, les échanges se poursuivent et Bruno Genesio joue la montre. « Je ne suis pas forcément quelqu'un de carriériste. Le sportif est aussi important que le côté humain, j'ai besoin d'un fonctionnement clair, précis, avec des gens avec qui j'ai envie de travailler », précisait-il. L'entraîneur du Stade Rennais ne reste pas insensible aux intérêts portés à l'étranger. Dans son édition du jour, L'Équipe assure « que l'un des meilleurs clubs saoudiens, notamment, lui a soumis une offre particulièrement lucrative. Et son nom circule aussi du côté d'un club engagé en Ligue des champions, même s'il n'est pas en haut de la liste ».